Otelo vuelve a escena en Guatemala con adaptación teatral de Shakespeare

La Cámara “Hugo Carrillo” será el escenario para la presentación de la adaptación teatral de Otelo, una historia que se sumerge en la traición, el amor, los celos y que culmina en tragedia.

La obra, que será presentada por la productora Escenarte, llevará al público por una montaña rusa de emociones, plasmadas por Shakespeare en su obra Otelo, el moro de Venecia.

Conocido como el gran guerrero Otelo, este general se ve enfrentado a sus celos luego de que Yago, uno de sus fieles soldados, decide vengarse por no haber sido ascendido.

Yago tiende una trampa a su general y logra convencerlo de que su esposa, Desdémona, le es infiel, lo que conduce a Otelo a caer en un juego de celos, intrigas y tragedia.

La puesta en escena, dirigida por Mauricio García y producida por Juan Pablo Asturias y Samantha de la Garza, busca adentrar al público en la mente de Otelo y sumergirlo en el mundo de mentiras que lo envuelve.

Además, la productora informó que algunas funciones contarán con accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.

Fechas

9, 16, 22, 23, 29 y 30 de agosto

5, 6, 12 y 13 de septiembre

Hora

19 horas (inicio puntual)

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 3ª calle 24-81, zona 1, Ciudad de Guatemala, Cámara “Hugo Carrillo”.

Precios

Preventa

Balcón: Q115

Platea: Q155

Taquilla

Balcón: Q145

Platea: Q195

Venta de entradas

Los boletos están disponibles en:

https://fanaticks.live/entradas/es/otelo

**con información de María Alejandra Guzmán