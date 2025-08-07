Otelo vuelve a escena en Guatemala con adaptación teatral de Shakespeare
Una obra que revive traición, celos y engaños llega a los escenarios guatemaltecos para presentar uno de los clásicos del gran William Shakespeare.
Vuelve uno de los clásicos de (Foto Cortesía: William Shakespeare a los escenarios guatemaltecos con Otelo. (Foto Cortesía: productora Escenarte)
La Cámara “Hugo Carrillo” será el escenario para la presentación de la adaptación teatral de Otelo, una historia que se sumerge en la traición, el amor, los celos y que culmina en tragedia.
La obra, que será presentada por la productora Escenarte, llevará al público por una montaña rusa de emociones, plasmadas por Shakespeare en su obra Otelo, el moro de Venecia.
Conocido como el gran guerrero Otelo, este general se ve enfrentado a sus celos luego de que Yago, uno de sus fieles soldados, decide vengarse por no haber sido ascendido.
Yago tiende una trampa a su general y logra convencerlo de que su esposa, Desdémona, le es infiel, lo que conduce a Otelo a caer en un juego de celos, intrigas y tragedia.
La puesta en escena, dirigida por Mauricio García y producida por Juan Pablo Asturias y Samantha de la Garza, busca adentrar al público en la mente de Otelo y sumergirlo en el mundo de mentiras que lo envuelve.
Además, la productora informó que algunas funciones contarán con accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.
Fechas
- 9, 16, 22, 23, 29 y 30 de agosto
- 5, 6, 12 y 13 de septiembre
Hora
- 19 horas (inicio puntual)
Lugar
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 3ª calle 24-81, zona 1, Ciudad de Guatemala, Cámara “Hugo Carrillo”.
Precios
Preventa
- Balcón: Q115
- Platea: Q155
Taquilla
- Balcón: Q145
- Platea: Q195
Venta de entradas
Los boletos están disponibles en:
https://fanaticks.live/entradas/es/otelo
**con información de María Alejandra Guzmán