“Other Worlds: A Stranger Things Adventure” la nueva precuela que Netflix prepara

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“Other Worlds: A Stranger Things Adventure” la nueva precuela que Netflix prepara

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Elenco de la serie Stranger Things, una de las más populares de Netflix. (Foto Prensa Libre: AFP)

Elenco de la serie Stranger Things, una de las más populares de Netflix. (Foto Hemeroteca Prensa Libre: AFP/Archivo)

El éxito de Stranger Things no ha dejado de sorprender a Netflix, por ello, el anunció de un cuarto proyecto basado en esta exitosa serie no sorprende a muchos. La plataforma de streaming anunció el viernes 6 de noviembre que está preparando una precuela cuyo estreno está previsto para 2028.

A través de un comunicado de prensa, la plataforma indicó: "La precuela, titulada Other Worlds: A Stranger Things Adventure (Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things), se ambienta en la década de 1950, décadas antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins, Indiana".

Según la agencia de noticias EFE, la nueva serie precederá también a los acontecimientos de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow (Stranger Things: La Primera Sombra), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.

Trascendencia admirable

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado. En los últimos meses se han dado a conocer una serie animada Stranger Things: Tales from '85 y la obra de teatro ya mencionada.

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Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original volverán a estar a cargo de la producción. La serie original fue protagonizada por Millie Bobby Brown en el papel de Eleven (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

El éxito de la serie se pudo medir, porque a diferencia de lo que sucede con otros programas que bajan en popularidad con el transcurso de sus temporadas, en este caso la quinta y última temporada se convirtió en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la plataforma.

EFE asegura que a lo largo de su desarrollo, el exitoso programa acumuló más de 1,200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4. Las temporadas 4 y 5 se encuentran entre las temporadas de televisión más populares de Netflix.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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