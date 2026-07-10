Ozuna confirma concierto en Guatemala: fecha, venta de boletos, precios y todo sobre el Una Aventura World Tour

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Ozuna confirma concierto en Guatemala: fecha, venta de boletos, precios y todo sobre el Una Aventura World Tour

El cantante puertorriqueño Ozuna confirmó oficialmente su visita a Guatemala como parte de su más reciente gira, Una Aventura World Tour, con la que recorrerá Europa y América Latina.

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Vila Nova de Gaia (Portugal), 20/07/2025.- Puerto Rican singer Ozuna performs during the Mares Vivas music festival in Vila Nova de Gaia, northern Portugal, 20 July 2025. The festival runs until 20 July. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

el cantante puertorriqueño Ozuna actúa durante el festival de música Mares vivas en Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. (Foto Prensa libre: EFE)

El espectáculo propone un recorrido por la carrera del artista y muestra las diferentes etapas de su vida. Como parte de esta gira, Ozuna llegará a Guatemala para presentar sus principales éxitos.

La gira, anunciada el pasado 12 de junio, no incluía inicialmente a Guatemala entre los países de América Latina que visitaría. Sin embargo, este 10 de julio, Show Business confirmó la presentación del artista y anunció la fecha del inicio de la preventa de boletos.

Una Aventura World Tour comenzó el 16 de junio en Ibiza y actualmente recorre parte de Europa. Posteriormente llegará a América Latina en agosto. La gira está inspirada en su éxito Una Aventura y busca mostrar las diferentes etapas de la trayectoria del cantante.

Medios como EFE destacan las palabras de Ozuna: "Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina".

Durante el concierto, el artista interpretará temas que abarcan desde el reguetón hasta las baladas románticas.

Fecha del concierto

12 de septiembre del 2026

Lugar

Explanada 5: ubicada en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Boletos

Portal oficial de Eticket Guatemala.

Preventa

  • Preventa con descuento: 13 de julio, a las 10 horas
  • AMEX: 15% de descuento, el 13 de julio
  • BAC: 10% de descuento, del 13 al 16 de julio

Precios

LocalidadAMEX (13 de julio, 15%)BAC (13 al 16 de julio, 10%)Precio regular (desde el 16 de julio)
Mesa OroQ297.50Q315.00Q350.00
Mesa VIPQ552.50Q585.00Q650.00
Mesa BlackQ833.00Q882.00Q980.00
Mesa AMEXQ1,011.50Q1,071.00Q1,190.00

*A los precios se les incluirá un cargo por servicios de etiquetaría.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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