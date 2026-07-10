Escenario
Ozuna confirma concierto en Guatemala: fecha, venta de boletos, precios y todo sobre el Una Aventura World Tour
El cantante puertorriqueño Ozuna confirmó oficialmente su visita a Guatemala como parte de su más reciente gira, Una Aventura World Tour, con la que recorrerá Europa y América Latina.
el cantante puertorriqueño Ozuna actúa durante el festival de música Mares vivas en Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. (Foto Prensa libre: EFE)
El espectáculo propone un recorrido por la carrera del artista y muestra las diferentes etapas de su vida. Como parte de esta gira, Ozuna llegará a Guatemala para presentar sus principales éxitos.
La gira, anunciada el pasado 12 de junio, no incluía inicialmente a Guatemala entre los países de América Latina que visitaría. Sin embargo, este 10 de julio, Show Business confirmó la presentación del artista y anunció la fecha del inicio de la preventa de boletos.
Una Aventura World Tour comenzó el 16 de junio en Ibiza y actualmente recorre parte de Europa. Posteriormente llegará a América Latina en agosto. La gira está inspirada en su éxito Una Aventura y busca mostrar las diferentes etapas de la trayectoria del cantante.
Medios como EFE destacan las palabras de Ozuna: "Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina".
Durante el concierto, el artista interpretará temas que abarcan desde el reguetón hasta las baladas románticas.
Fecha del concierto
12 de septiembre del 2026
Lugar
Explanada 5: ubicada en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Boletos
Portal oficial de Eticket Guatemala.
Preventa
- Preventa con descuento: 13 de julio, a las 10 horas
- AMEX: 15% de descuento, el 13 de julio
- BAC: 10% de descuento, del 13 al 16 de julio
Precios
|Localidad
|AMEX (13 de julio, 15%)
|BAC (13 al 16 de julio, 10%)
|Precio regular (desde el 16 de julio)
|Mesa Oro
|Q297.50
|Q315.00
|Q350.00
|Mesa VIP
|Q552.50
|Q585.00
|Q650.00
|Mesa Black
|Q833.00
|Q882.00
|Q980.00
|Mesa AMEX
|Q1,011.50
|Q1,071.00
|Q1,190.00
*A los precios se les incluirá un cargo por servicios de etiquetaría.
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