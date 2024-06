Este 17 de junio, Don Omar, el cantante puertorriqueño intérprete de canciones como Salió el sol y Dale Don Dale, informó a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. Después de compartir esta noticia, los mensajes de apoyo de otros colegas de la industria no se hicieron esperar, y varias celebridades le enviaron deseos de recuperación al cantante.

Don Omar, reveló el estatus de su salud junto con un mensaje que acompañaba a una imagen de su brazo con un brazalete rojo que decía "Orlandohealth".

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas”, redactó el puertorriqueño en su cuenta de Instagram.

Esta publicación se hizo viral y en pocas horas, el cantante había recibido aproximadamente 31 mil comentarios que lo apoyaban en su situación. Otros artistas y fans le escribieron palabras de aliento y de optimismo.

Los mensajes de apoyo

Entre las estrellas que se pusieron en contacto con Don Omar para mandarle buenos deseos estuvo Paulo Londra, quien fue uno de los primero en comentar en la publicación del cantante. “Fuerzas genio, Dios está con vos acompañándote en todo lugar”, fueron las palabras del argentino.

Del mismo modo, Franco El Gorila, otro cantante, motivó al puertorriqueño: “Dios está contigo como siempre y las oraciones llenas de buenos deseos y fe te van a sanar. Usted es un guerrero, uno de los más grandes, de esos que no han permitido que la vida les gane… Te amo mi bro”.

“Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa’ lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti”. Apoyó el productor e inversionista Paco López, quien es de la misma nacionalidad que el cantante.

Por otro lado, Olga Tañón también brindó palabras de apoyo para el cantante: “Mi niño lindo. Tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta por supuesto”.

Enrique Santos también se sumó a los mensajes de aliento, “Mucha fuerza mi hermanito, Praying for you my brother. Un fuerte abrazo Willliam (Don Omar)”.