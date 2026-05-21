Escenario
Palacio Nacional de la Cultura abrirá sus puertas para concierto gratuito de Guateorquesta el 24 de mayo
Más de 20 artistas participarán en el concierto gratuito que Guateorquesta ofrecerá este 24 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura, como parte de las actividades por el Día Internacional de los Museos.
Parte de los músicos que serán parte del concierto de Guateorquesta que se presentará en el Centro Histórico de Guatemala. (Foto Prensa Libre: MCD)
El Ministerio de Cultura y Deportes anuncia que más de 20 artistas integrarán el concierto de Guateorquesta este 24 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura, con un repertorio de música tradicional, popular e internacional.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura será el escenario para una nueva presentación de Guateorquesta. Esta actividad, impulsada por la Dirección de Fomento de las Artes, es una propuesta abierta al público en general para acercar la música a los recintos patrimoniales.
Durante el concierto, el público disfrutará de un repertorio de más de 15 temas que combinará géneros tradicionales, populares e internacionales. Entre las piezas seleccionadas destacan composiciones como Río Polochic, Fuiste tú, Amor eterno, A mi manera y Un vals para mi madre.
Fechas:
Domingo 24 de mayo
Hora:
15 horas
Lugar
Palacio Nacional de la Cultura
Precio:
Gratuito con cupo limitado
Entradas:
Para asegurar su participación, debe registrar su asistencia en el siguiente formulario: https://forms.gle/qSUstCr8wgm18bHN7.
Tome en cuenta que cada persona que le acompañe deberá completar su propio registro de manera individual para evitar inconvenientes al momento de ingresar.
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