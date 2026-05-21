Palacio Nacional de la Cultura abrirá sus puertas para concierto gratuito de Guateorquesta el 24 de mayo

El Ministerio de Cultura y Deportes anuncia que más de 20 artistas integrarán el concierto de Guateorquesta este 24 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura, con un repertorio de música tradicional, popular e internacional.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura será el escenario para una nueva presentación de Guateorquesta. Esta actividad, impulsada por la Dirección de Fomento de las Artes, es una propuesta abierta al público en general para acercar la música a los recintos patrimoniales.

Durante el concierto, el público disfrutará de un repertorio de más de 15 temas que combinará géneros tradicionales, populares e internacionales. Entre las piezas seleccionadas destacan composiciones como Río Polochic, Fuiste tú, Amor eterno, A mi manera y Un vals para mi madre.

Fechas:

Domingo 24 de mayo

Hora:

15 horas

Lugar

Palacio Nacional de la Cultura

Precio:

Gratuito con cupo limitado

Entradas:

Para asegurar su participación, debe registrar su asistencia en el siguiente formulario: https://forms.gle/qSUstCr8wgm18bHN7.

Tome en cuenta que cada persona que le acompañe deberá completar su propio registro de manera individual para evitar inconvenientes al momento de ingresar.

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