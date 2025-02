Paquita la del Barrio: ¿De cuánto es su fortuna y quiénes serían sus herederos?

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, falleció el pasado 17 de febrero del 2025 a los 77 años. De acuerdo con Francisco Torres, mánager de la artista, su muerte fue ocasionada por un infarto fulminante.

La noticia del fallecimiento de Paquita la del Barrio tomó a sus seres queridos y fanáticos por sorpresa y mostraron consternación al respecto.

Por ello, la familia decidió velar a la cantante de forma privada, aunque se llevará a cabo un homenaje público el próximo 21 de febrero en Ciudad de México.

En cuanto a su testamento, la cantante había declarado en una ocasión anterior que no dejaría herencia a sus hijos: “No lo he hecho, porque no quiero… simplemente. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada… yo no tengo dinero”, afirmó Paquita la del Barrio en una oportunidad.

No obstante, la prensa internacional anunció que la fortuna de la cantante mexicana sí tiene herederos.

¿A cuánto asciende la fortuna de Paquita la del Barrio?

La fortuna de Paquita la del Barrio oscila entre los US$10 millones, de acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth citado por medios internacionales. Esta cantidad corresponde al monto disponible en su cuenta bancaria y no incluye ganancias de otros negocios, se menciona.

Antes de su deceso, la cantante se encontraba activa en el medio del espectáculo. La intérprete fue reconocida por varios éxitos en distintos géneros como la música ranchera, los boleros y otros, que incluyen Rata de dos patas, Tres veces te engañé, Cheque en Blanco y todo un repertorio musical variado.

¿Quiénes son los herederos de Paquita la del Barrio?

Según la prensa mexicana, su herencia se repartirá entre sus tres hijos: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros. La fortuna se dividiría en cinco, sin embargo, dos de sus hijos fallecieron, por lo que solamente habrá tres herederos.

Hasta el momento, estos son los pormenores revelados en relación con la herencia que la cantante mexicana dejará a sus familiares.