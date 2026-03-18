Parque Xetulul en Semana Santa: IRTRA presenta agenda de actividades para el feriado

El descanso que trae la llegada de la Semana Santa está a pocos días de comenzar, por lo que los guatemaltecos se movilizarán a diversos espacios de relajación y diversión para disfrutarlo. Playas, parques naturales y centros de recreación serán parte de los destinos; uno de ellos será Xetulul, recinto que se prepara con actividades para recibir a sus visitantes.

Este parque de recreación será el punto de encuentro donde familias, amigos y parejas buscarán pasar sus días de descanso, principalmente el jueves, viernes y sábado santos, cuando la mayoría de los trabajadores gozará del asueto que establece el Código de Trabajo.

En Xetulul, los visitantes podrán disfrutar de juegos electromecánicos para todas las edades, así como de diversas actividades programadas, como conciertos de marimba, espectáculos teatrales, música en vivo y pirotecnia.

Con capacidad para 12,500 visitantes concurrentes, Xetulul tiene nueve plazas donde se distribuirán las actividades. Esta es la información que debe saber:

Fecha

Del 26 de marzo al 5 de abril

Horario

De 10 a 18 horas

Lugar

Kilómetro 180.5 de la carretera a Quetzaltenango, municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu

Entrada

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Agenda de actividades

Actividad Fechas Horario Ubicación Marimba Murmullos del Bosque Del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril Durante el día Pasillo Restaurante El Comendador Show “Broadway Illusion” Del 26 de marzo al 5 de abril 14, 15, 16 horas (según día) Teatro Francia Show de Teatro El Coquí “Copiatiosis” Del 26 de marzo al 5 de abril 11 y 12 horas (según día) Teatro El Coquí Show “Veraniversión” con Ricky y sus amigos Del 26 de marzo al 5 de abril 15 horas Teatro El Coquí Show Flamenco “Cante y Bravura Flamenca” Del 26 de marzo al 5 de abril 13, 14 y 15 horas Tablado El Fandango Animación “Fiesta de Sol y Duende” Del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril 11:30 y 15:40 horas Plaza España, Calleja de las Flores Cantante Valentina Del 26 de marzo al 5 de abril Primero: de 11 a 12:30 horas

Segundo: 15:30 a 17 horas Plaza Alemania / Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco Dúo Corde (guitarristas) 28 y 29 de marzo / 3 al 5 de abril Primero: 11 a 12 horas

Segundo: 13:30 a 15:30 horas Plaza España, Calleja de las Flores Desfile con bandas, carrozas, bailarines y personajes 28 y 29 de marzo / 2 al 5 de abril 17:45 horas Recorrido por el parque Pirotecnia nocturna 28 y 29 de marzo / 4 y 5 de abril 18:15 horas Plaza Maya, Pirámide Gran Jaguar Show de bienvenida “Salsa Lupita” Del 27 al 29 de marzo / 2 a 5 de abril 11 horas Plaza Chapina Show de despedida con personal artístico 27 de marzo y 1 de abril 17 horas Plaza Chapina Show de personajes “Kinesis, Samba y Sabor” Del 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril 14:30 y 15:30 horas Plaza Italia Pasacalle de bienvenida 26 de marzo al 5 de abril Funciones entre las 11:40 y 10:40 horas (según día) Plaza Chapina hacia Pueblo Caribeño Flash mob Del 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril 12:15 horas Plaza Alemania (frente a Cervecería)

Juegos electromecánicos:

Brazalete: Q60 (uso ilimitado, personal)

Pasaporte: Q60 (12 juegos, para compartir)

Juegos de arcada: Q5 (solo aplica en los parques donde hay estos juegos)

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