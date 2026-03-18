Escenario
Parque Xetulul en Semana Santa: IRTRA presenta agenda de actividades para el feriado
En uno de los parques de recreación más visitados, Xetulul se prepara para recibir a los guatemaltecos en este asueto de Semana Santa. Esta es la agenda de actividades programadas.
Xetulul es uno de los parques temáticos del Irtra, ubicado en el destino de Guatemágica. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El descanso que trae la llegada de la Semana Santa está a pocos días de comenzar, por lo que los guatemaltecos se movilizarán a diversos espacios de relajación y diversión para disfrutarlo. Playas, parques naturales y centros de recreación serán parte de los destinos; uno de ellos será Xetulul, recinto que se prepara con actividades para recibir a sus visitantes.
Este parque de recreación será el punto de encuentro donde familias, amigos y parejas buscarán pasar sus días de descanso, principalmente el jueves, viernes y sábado santos, cuando la mayoría de los trabajadores gozará del asueto que establece el Código de Trabajo.
En Xetulul, los visitantes podrán disfrutar de juegos electromecánicos para todas las edades, así como de diversas actividades programadas, como conciertos de marimba, espectáculos teatrales, música en vivo y pirotecnia.
Con capacidad para 12,500 visitantes concurrentes, Xetulul tiene nueve plazas donde se distribuirán las actividades. Esta es la información que debe saber:
Fecha
Del 26 de marzo al 5 de abril
Horario
De 10 a 18 horas
Lugar
Kilómetro 180.5 de la carretera a Quetzaltenango, municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu
Entrada
- Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
- Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
- Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)
- Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)
Agenda de actividades
|Actividad
|Fechas
|Horario
|Ubicación
|Marimba Murmullos del Bosque
|Del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril
|Durante el día
|Pasillo Restaurante El Comendador
|Show “Broadway Illusion”
|Del 26 de marzo al 5 de abril
|14, 15, 16 horas (según día)
|Teatro Francia
|Show de Teatro El Coquí “Copiatiosis”
|Del 26 de marzo al 5 de abril
|11 y 12 horas (según día)
|Teatro El Coquí
|Show “Veraniversión” con Ricky y sus amigos
|Del 26 de marzo al 5 de abril
|15 horas
|Teatro El Coquí
|Show Flamenco “Cante y Bravura Flamenca”
|Del 26 de marzo al 5 de abril
|13, 14 y 15 horas
|Tablado El Fandango
|Animación “Fiesta de Sol y Duende”
|Del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril
|11:30 y 15:40 horas
|Plaza España, Calleja de las Flores
|Cantante Valentina
|Del 26 de marzo al 5 de abril
|Primero: de 11 a 12:30 horas
Segundo: 15:30 a 17 horas
|Plaza Alemania / Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco
|Dúo Corde (guitarristas)
|28 y 29 de marzo / 3 al 5 de abril
|Primero: 11 a 12 horas
Segundo: 13:30 a 15:30 horas
|Plaza España, Calleja de las Flores
|Desfile con bandas, carrozas, bailarines y personajes
|28 y 29 de marzo / 2 al 5 de abril
|17:45 horas
|Recorrido por el parque
|Pirotecnia nocturna
|28 y 29 de marzo / 4 y 5 de abril
|18:15 horas
|Plaza Maya, Pirámide Gran Jaguar
|Show de bienvenida “Salsa Lupita”
|Del 27 al 29 de marzo / 2 a 5 de abril
|11 horas
|Plaza Chapina
|Show de despedida con personal artístico
|27 de marzo y 1 de abril
|17 horas
|Plaza Chapina
|Show de personajes “Kinesis, Samba y Sabor”
|Del 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril
|14:30 y 15:30 horas
|Plaza Italia
|Pasacalle de bienvenida
|26 de marzo al 5 de abril
|Funciones entre las 11:40 y 10:40 horas (según día)
|Plaza Chapina hacia Pueblo Caribeño
|Flash mob
|Del 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril
|12:15 horas
|Plaza Alemania (frente a Cervecería)
Juegos electromecánicos:
- Brazalete: Q60 (uso ilimitado, personal)
- Pasaporte: Q60 (12 juegos, para compartir)
- Juegos de arcada: Q5 (solo aplica en los parques donde hay estos juegos)
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