Parque Xetulul en Semana Santa: IRTRA presenta agenda de actividades para el feriado

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Parque Xetulul en Semana Santa: IRTRA presenta agenda de actividades para el feriado

En uno de los parques de recreación más visitados, Xetulul se prepara para recibir a los guatemaltecos en este asueto de Semana Santa. Esta es la agenda de actividades programadas.

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Irtra xetutul

Xetulul es uno de los parques temáticos del Irtra, ubicado en el destino de Guatemágica. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El descanso que trae la llegada de la Semana Santa está a pocos días de comenzar, por lo que los guatemaltecos se movilizarán a diversos espacios de relajación y diversión para disfrutarlo. Playas, parques naturales y centros de recreación serán parte de los destinos; uno de ellos será Xetulul, recinto que se prepara con actividades para recibir a sus visitantes.

Este parque de recreación será el punto de encuentro donde familias, amigos y parejas buscarán pasar sus días de descanso, principalmente el jueves, viernes y sábado santos, cuando la mayoría de los trabajadores gozará del asueto que establece el Código de Trabajo.

En Xetulul, los visitantes podrán disfrutar de juegos electromecánicos para todas las edades, así como de diversas actividades programadas, como conciertos de marimba, espectáculos teatrales, música en vivo y pirotecnia.

Con capacidad para 12,500 visitantes concurrentes, Xetulul tiene nueve plazas donde se distribuirán las actividades. Esta es la información que debe saber:

Fecha

Del 26 de marzo al 5 de abril

Horario

De 10 a 18 horas

Lugar

Kilómetro 180.5 de la carretera a Quetzaltenango, municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu

Entrada

  • Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
  • Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
  • Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)
  • Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Agenda de actividades

ActividadFechasHorarioUbicación
Marimba Murmullos del BosqueDel jueves 26 de marzo al domingo 5 de abrilDurante el díaPasillo Restaurante El Comendador
Show “Broadway Illusion”Del 26 de marzo al 5 de abril14, 15, 16 horas (según día)Teatro Francia
Show de Teatro El Coquí “Copiatiosis”Del 26 de marzo al 5 de abril11 y 12 horas (según día)Teatro El Coquí
Show “Veraniversión” con Ricky y sus amigosDel 26 de marzo al 5 de abril15 horas Teatro El Coquí
Show Flamenco “Cante y Bravura Flamenca”Del 26 de marzo al 5 de abril13, 14 y 15 horasTablado El Fandango
Animación “Fiesta de Sol y Duende”Del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril11:30 y 15:40 horas Plaza España, Calleja de las Flores
Cantante ValentinaDel 26 de marzo al 5 de abrilPrimero: de 11 a 12:30 horas
Segundo: 15:30 a 17 horas		Plaza Alemania / Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco
Dúo Corde (guitarristas)28 y 29 de marzo / 3 al 5 de abrilPrimero: 11 a 12 horas
Segundo: 13:30 a 15:30 horas		Plaza España, Calleja de las Flores
Desfile con bandas, carrozas, bailarines y personajes28 y 29 de marzo / 2 al 5 de abril17:45 horas Recorrido por el parque
Pirotecnia nocturna28 y 29 de marzo / 4 y 5 de abril18:15 horas Plaza Maya, Pirámide Gran Jaguar
Show de bienvenida “Salsa Lupita”Del 27 al 29 de marzo / 2 a 5 de abril11 horas Plaza Chapina
Show de despedida con personal artístico27 de marzo y 1 de abril17 horas Plaza Chapina
Show de personajes “Kinesis, Samba y Sabor”Del 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril14:30 y 15:30 horas Plaza Italia
Pasacalle de bienvenida26 de marzo al 5 de abrilFunciones entre las 11:40 y 10:40 horas (según día)Plaza Chapina hacia Pueblo Caribeño
Flash mobDel 27 al 29 de marzo y del 2 al 5 de abril12:15 horas Plaza Alemania (frente a Cervecería)

Juegos electromecánicos:

  • Brazalete: Q60 (uso ilimitado, personal)
  • Pasaporte: Q60 (12 juegos, para compartir)
  • Juegos de arcada: Q5 (solo aplica en los parques donde hay estos juegos)

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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