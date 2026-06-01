Participe en la caminata fotográfica en el Jardín Botánico y explore la naturaleza

El Jardín Botánico del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) realizará una actividad en conjunto con el Centro Cultural de España, que incluirá un recorrido fotográfico por este espacio natural.

Ubicado al inicio de la avenida La Reforma, en la zona 10 capitalina, el jardín alberga una amplia variedad de vegetación y ofrece un entorno donde se escucha el canto de las aves.

El jardín cuenta con dos áreas: la antigua y la moderna. La primera fue diseñada para simular los jardines franceses, con senderos cerrados y trazos triangulares. La segunda posee espacios de formas más cuadrangulares.

En el lugar también se conservan estatuas e imágenes que pertenecieron al desaparecido Palacio de la Reforma, ubicado donde actualmente se encuentra el Obelisco. Una de las más conocidas es La Chata, llamada así porque perdió la nariz durante los terremotos de 1917 y 1918.

El jardín es reconocido por el Ministerio de Cultura y Deportes como parte del patrimonio del barrio Ciudad Vieja, zona 10, y está clasificado como monumento de categoría A.

A la fecha, alberga más de mil plantas pertenecientes a 516 especies y 106 familias. Además, cuenta con más de 100 ejemplares de árboles maderables y ornamentales.

Fecha

Sábado 6 de junio 2026

Hora

10 horas

Lugar

Avenida La Reforma 0-63, zona 10, Ciudad de Guatemala

Precio de ingreso

Nacionales: Q3

Extranjeros: Q10

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