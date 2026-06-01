Escenario
Participe en la caminata fotográfica en el Jardín Botánico y explore la naturaleza
El Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala abrirá sus puertas a un recorrido fotográfico organizado junto con el Centro Cultural de España.
El sábado 6 de junio se tendrá una actividad de fotografía para recorrer el Jardín Botánico, en zona 10. Un momento para compartir entre la naturaleza. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Jardín Botánico del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) realizará una actividad en conjunto con el Centro Cultural de España, que incluirá un recorrido fotográfico por este espacio natural.
Ubicado al inicio de la avenida La Reforma, en la zona 10 capitalina, el jardín alberga una amplia variedad de vegetación y ofrece un entorno donde se escucha el canto de las aves.
El jardín cuenta con dos áreas: la antigua y la moderna. La primera fue diseñada para simular los jardines franceses, con senderos cerrados y trazos triangulares. La segunda posee espacios de formas más cuadrangulares.
En el lugar también se conservan estatuas e imágenes que pertenecieron al desaparecido Palacio de la Reforma, ubicado donde actualmente se encuentra el Obelisco. Una de las más conocidas es La Chata, llamada así porque perdió la nariz durante los terremotos de 1917 y 1918.
El jardín es reconocido por el Ministerio de Cultura y Deportes como parte del patrimonio del barrio Ciudad Vieja, zona 10, y está clasificado como monumento de categoría A.
A la fecha, alberga más de mil plantas pertenecientes a 516 especies y 106 familias. Además, cuenta con más de 100 ejemplares de árboles maderables y ornamentales.
Fecha
Sábado 6 de junio 2026
Hora
10 horas
Lugar
Avenida La Reforma 0-63, zona 10, Ciudad de Guatemala
Precio de ingreso
Nacionales: Q3
Extranjeros: Q10
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