Paseo en bicicleta por cinco museos de Guatemala: así será el recorrido cultural del 16 de mayo

En celebración del Día Internacional del Museo, se planifica para el 16 de mayo un paseo en bicicleta.

“No es solo un paseo en bicicleta… es un recorrido cultural guiado donde descubrirás historia, arte, memoria y patrimonio mientras disfrutas de rutas seguras en grupo”, dicen los organizadores.

Es una actividad para compartir con amigos, parejas, familias y amantes de la cultura que desean conocer Guatemala de forma activa, dinámica y diferente. El cupo es limitado.

Museos que se visitarán:

Centro Cultural Universitario Paraninfo

Museo de la Tipografía Nacional

Museo Postal

Musac —Museo de la Universidad de San Carlos—

Museo Kaji Tulam —Casa de la Memoria—

El paseo incluye alquiler de bicicleta, casco y equipo de seguridad, ingreso a los museos, recorrido cultural guiado, hidratación y una refacción pequeña.



Fecha:

Sábado 16 de mayo

Hora:

9.30 a 13.30 horas

Lugar:

2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala, frente a Colegio San Sebastian.

Precio:

Paquete individual: Q125 por persona.

Promoción especial 2xQ199 en pareja (paquete completo del tour)

Si trae su propia bicicleta y equipo pagas Q99 por persona

Entradas:

Transferencia bancaria

Banco Industrial, monetaria

066-015159-8

A nombre de Fun Tours Guatemala

Más información al teléfono 5627-1753.

Formulario de inscripción:



https://forms.gle/dUYsSKBWyVDNpXt16

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