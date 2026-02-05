Paseos con Encanto 2026: descubra San Juan del Obispo en un tour gratuito lleno de cultura y tradición

Con la intención de descentralizar el turismo de Antigua Guatemala, el proyecto Paseos con Encanto busca que visitantes nacionales y extranjeros exploren las tradiciones, costumbres y cultura de las comunidades de este municipio, con el fin de poner en valor el patrimonio natural, paisajístico y cultural de sus aldeas.

Con más de 20 paseos programados para el 2026, el primer destino del programa turístico Paseos con Encanto de Antigua Guatemala será San Juan del Obispo, comunidad reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Durante el recorrido a San Juan del Obispo, los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, recorridos guiados sobre la historia del lugar, venta de artesanías y productos locales, actividades musicales y una aproximación a su gastronomía, historia y riqueza cultural.

La municipalidad informó que, durante el proyecto Paseos con Encanto, los asistentes pueden explorar artesanías locales, degustar comida típica, escuchar marimba, participar en recorridos y disfrutar de diversas expresiones culturales. Además, se ofrecen tours guiados a cargo de vecinos de la comunidad, quienes relatan historias sobre sus tradiciones y lugares emblemáticos.

Autoridades de la comuna destacaron que el Ayuntamiento se encarga de la organización, el transporte y la logística. “Los visitantes pueden presentarse en el punto asignado, la Plaza Mayor de Antigua Guatemala, desde donde, sin costo, son trasladados en bus municipal hacia la comunidad correspondiente. Una vez allí, pueden recorrer el lugar, convivir y consumir productos y servicios locales, lo que genera un impacto económico directo”, explicó Inocente Cutzán.

Maynor Pérez, jefe de Turismo Comunitario, señaló que durante esta actividad los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, como interpretaciones de marimba, además de actividades culturales, gastronomía e historia.

Fecha

Domingo 8 de febrero de 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

San Juan del Obispo, Antigua Guatemala

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Precio

Totalmente gratuito

Cupo

Limitado; requiere reservación previa

Reserva su espacio aquí: https://forms.gle/wJoeBfGC2QQvDGCq6

