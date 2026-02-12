Paseos con Encanto 2026: recorrido por San Pedro Las Huertas y su legado histórico

Escenario

Paseos con Encanto 2026: recorrido por San Pedro Las Huertas y su legado histórico

Donde la cultura y la historia se fusionan, San Pedro Las Huertas es un destino único para explorar y aprender. Este será el tercer recorrido de Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026.

|

time-clock

San Pedro Las Huertas es el tercer destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)

Ubicada a tres kilómetros al sur del centro de la Ciudad Colonial, San Pedro Las Huertas será el punto de partida del tercer recorrido de Paseos con Encanto por Antigua Guatemala del 2026. La experiencia llevará a los participantes por una historia que se remonta al tiempo en que se instituyó la segunda capital de Guatemala, en 1527.

Durante la jornada, turistas locales y extranjeros podrán conocer la cultura, la tradición, la historia y la arquitectura de la comunidad. Además, disfrutarán de música y expresiones artísticas propias del lugar.

El evento forma parte de un proyecto que, según destacó Inocente Cutzán, concejal de la Municipalidad y presidente de la Comisión de Economía y Turismo del Consejo Municipal de Antigua Guatemala, contempla al menos 20 recorridos guiados por los alrededores de la Ciudad Colonial durante este año, con el objetivo de descentralizar el turismo del casco urbano.

Para este tercer recorrido, uno de los atractivos será el templo católico, dedicado al apóstol san Pedro. Este edificio, construido en 1672, conserva rasgos del estilo barroco del siglo XVII, como sus columnas salomónicas. La edificación sustituyó a una estructura anterior, levantada en 1541, de diseño más sencillo, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Los visitantes podrán adquirir artesanías y productos locales durante el recorrido, que partirá de la Plaza Mayor y se adentrará en la comunidad, donde los vecinos recibirán a sus visitantes con actividades musicales.

Fecha

Domingo 15 de febrero del 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

  • Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala
  • Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Precio

Totalmente gratuito

Cupo

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Antigua Guatemala  Qué hacer en Guatemala San Pedro Las Huertas Turismo 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS