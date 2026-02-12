Paseos con Encanto 2026: recorrido por San Pedro Las Huertas y su legado histórico

Ubicada a tres kilómetros al sur del centro de la Ciudad Colonial, San Pedro Las Huertas será el punto de partida del tercer recorrido de Paseos con Encanto por Antigua Guatemala del 2026. La experiencia llevará a los participantes por una historia que se remonta al tiempo en que se instituyó la segunda capital de Guatemala, en 1527.

Durante la jornada, turistas locales y extranjeros podrán conocer la cultura, la tradición, la historia y la arquitectura de la comunidad. Además, disfrutarán de música y expresiones artísticas propias del lugar.

El evento forma parte de un proyecto que, según destacó Inocente Cutzán, concejal de la Municipalidad y presidente de la Comisión de Economía y Turismo del Consejo Municipal de Antigua Guatemala, contempla al menos 20 recorridos guiados por los alrededores de la Ciudad Colonial durante este año, con el objetivo de descentralizar el turismo del casco urbano.

Para este tercer recorrido, uno de los atractivos será el templo católico, dedicado al apóstol san Pedro. Este edificio, construido en 1672, conserva rasgos del estilo barroco del siglo XVII, como sus columnas salomónicas. La edificación sustituyó a una estructura anterior, levantada en 1541, de diseño más sencillo, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Los visitantes podrán adquirir artesanías y productos locales durante el recorrido, que partirá de la Plaza Mayor y se adentrará en la comunidad, donde los vecinos recibirán a sus visitantes con actividades musicales.

Fecha

Domingo 15 de febrero del 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Precio

Totalmente gratuito

Cupo

Limitado; requiere reservación previa

Reserve su espacio aquí: https://forms.gle/FyYVGWftDtr5Dn197

