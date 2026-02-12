Escenario
Paseos con Encanto por Antigua Guatemala 2026: recorrido por San Cristóbal El Alto y su riqueza cultural
En su segundo recorrido por el municipio de Antigua Guatemala, Paseos con Encanto llevará a los visitantes a una nueva aldea para redescubrir su cultura, tradiciones y riqueza patrimonial.
San Cristóbal El Alto es el segundo destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)
Reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo, San Cristóbal El Alto será el destino del segundo Paseo con Encanto por Antigua Guatemala del 2026, donde los asistentes podrán apreciar su riqueza cultural y arquitectónica.
En un evento que busca reconectar con las comunidades de Antigua Guatemala y promover el turismo en áreas aledañas de la Ciudad Colonial, Paseos con Encanto invita a turistas nacionales y extranjeros a explorar la cultura y belleza de sus aldeas.
Celebrando la cultura, el arte y el turismo comunitario, este proyecto municipal y comunitario ofrecerá un recorrido lleno de historia y paisajes únicos, con música en vivo, gastronomía y actividades culturales que resaltan la riqueza de San Cristóbal El Alto.
Fundada entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, esta comunidad cuenta con destinos únicos que reflejan su historia. Según la página La Antigua Guatemala, es reconocida por sus dulces típicos, miel de abeja y otros productos locales.
El recorrido partirá de la Plaza Mayor hacia San Cristóbal El Alto, bajo la guía de expertos que explicarán la historia del lugar. Los visitantes también podrán disfrutar de la venta de artesanías y productos locales, así como de actividades musicales y una aproximación a la gastronomía y riqueza cultural de la comunidad, según detalló la comuna de Antigua Guatemala.
Fecha
Sábado 14 de febrero del 2026
Horario
De 9 a 17 horas
Lugar
San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
- Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala
- Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea
Precio
Totalmente gratuito
Cupo
Limitado; requiere reservación previa
Reserve su espacio aquí: https://forms.gle/FyYVGWftDtr5Dn197
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.