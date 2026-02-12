Paseos con Encanto por Antigua Guatemala 2026: recorrido por San Cristóbal El Alto y su riqueza cultural

Reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo, San Cristóbal El Alto será el destino del segundo Paseo con Encanto por Antigua Guatemala del 2026, donde los asistentes podrán apreciar su riqueza cultural y arquitectónica.

En un evento que busca reconectar con las comunidades de Antigua Guatemala y promover el turismo en áreas aledañas de la Ciudad Colonial, Paseos con Encanto invita a turistas nacionales y extranjeros a explorar la cultura y belleza de sus aldeas.

Celebrando la cultura, el arte y el turismo comunitario, este proyecto municipal y comunitario ofrecerá un recorrido lleno de historia y paisajes únicos, con música en vivo, gastronomía y actividades culturales que resaltan la riqueza de San Cristóbal El Alto.

Fundada entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, esta comunidad cuenta con destinos únicos que reflejan su historia. Según la página La Antigua Guatemala, es reconocida por sus dulces típicos, miel de abeja y otros productos locales.

El recorrido partirá de la Plaza Mayor hacia San Cristóbal El Alto, bajo la guía de expertos que explicarán la historia del lugar. Los visitantes también podrán disfrutar de la venta de artesanías y productos locales, así como de actividades musicales y una aproximación a la gastronomía y riqueza cultural de la comunidad, según detalló la comuna de Antigua Guatemala.

Fecha

Sábado 14 de febrero del 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Precio

Totalmente gratuito

Cupo

Limitado; requiere reservación previa

Reserve su espacio aquí: https://forms.gle/FyYVGWftDtr5Dn197

