Patrick Stewart y su último mensaje en video: la reflexión sobre el amor a través de los sonetos de Shakespeare

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Patrick Stewart y su último mensaje en video: la reflexión sobre el amor a través de los sonetos de Shakespeare

El actor de teatro Patrick Stewart compartió varios videos en los que explicó qué esperaba que sus oyentes descubrieran y aprendieran a través de la lectura de los sonetos del escritor inglés.

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ATLANTA (United States), 29/10/2026.- (FILE) - British actor Patrick Stewart greets the audience during the Dragon Con science fiction and fantasy convention in Atlanta, Georgia, USA, 29 August 2014 (reissued 29 October 2026). Acclaimed stage veteran and global screen icon Patrick Stewart died at his home in Los Angeles at the age of 86 on 28 October 2026, his family announced on 29 October 2026. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

El aclamado veterano del teatro e ícono mundial del cine, Patrick Stewart, falleció en su casa de Los Ángeles a los 86 años el 28 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

"Espero que haya despertado alegría y curiosidad, pero, más que nada, quería transmitir las múltiples facetas que puede tener el amor", expresó Patrick Stewart al hablar sobre su proyecto de interpretar los sonetos de William Shakespeare.

En mayo pasado, el actor compartió un video en el que reflexionó sobre lo que esperaba que los oyentes descubrieran a través de sus lecturas de la obra del poeta y dramaturgo inglés. Su vínculo con la literatura shakespeariana marcó buena parte de su trayectoria artística, tanto en el teatro como en sus proyectos posteriores.

Stewart, conocido mundialmente por sus interpretaciones en franquicias como Star Trek y X-Men, falleció el miércoles 28 de octubre, a los 86 años. Antes de su muerte, dejó un proyecto que reunió su experiencia teatral, su pasión por la literatura y su interés por acercar los clásicos a nuevas audiencias: el audiolibro Patrick Stewart Performs the Complete Sonnets of William Shakespeare.

El actor formó parte de la Royal Shakespeare Company, donde interpretó distintas obras del dramaturgo inglés. Décadas después, retomó ese vínculo con la publicación de una grabación de los 154 sonetos, acompañada de comentarios personales y reflexiones sobre sus lecturas.

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Según la descripción de la editorial Simon & Schuster, "Sir Patrick Stewart, con décadas de experiencia en el teatro shakespeariano, ofrece una grabación completamente nueva y definitiva de los Sonetos completos: un tesoro sonoro de interpretaciones brillantes y comentarios personales perspicaces".

En abril también compartió con su público parte del soneto 116, uno de los poemas de Shakespeare que recitó durante su proyecto en redes sociales: "No permita que se interpongan obstáculos en la unión de dos almas verdaderas. El amor no es amor si cambia cuando encuentra cambios, ni si se aleja cuando alguien se aleja", interpretó en un video compartido en Instagram.

"¡Oh, no! Es un faro eterno que contempla las tempestades y jamás se estremece. Es la estrella que guía a toda nave errante, cuyo valor es desconocido, aunque se pueda medir su altura. El amor no es juguete del tiempo…", continuó el actor al interpretar estos versos en honor del cumpleaños de William Shakespeare.

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La idea de llevar los sonetos a las redes sociales surgió durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, luego de que su esposa, Sunny Ozell, le propusiera compartir los poemas cada mañana con sus seguidores. Tiempo después, el proyecto dio lugar al audiolibro Patrick Stewart Performs the Complete Sonnets of William Shakespeare.

Este audiolibro reúne las interpretaciones de los 154 sonetos y comentarios del propio Stewart sobre el significado de algunos versos, palabras y temas presentes en la obra.

Su última aparición en la pantalla grande será en Avengers: Doomsday, donde retomará su papel como el profesor Charles Xavier, película que llegará a las salas de cine el próximo diciembre.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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