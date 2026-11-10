Paul McCartney ocupa el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo. ¿A cuánto asciende su fortuna?

La vigencia de Paul McCartney, de 84 años, se ve retratada en la inmensa fortuna que ha acumulado. La revista Forbes acaba de publicar un estimado de la riqueza del compositor y multiinstrumentalista que formó parte de la banda Los Beatles.

Según la publicación, las ganancias netas del autor de Yesterday alcanzan los 1,400 millones dólares. Forbes realiza un análisis de su patrimonio lo ubica como el tercer artista más acaudalado del mundo, apenas detrás de la estadounidense Taylor Swift, que ha ganado 2,000 millones de dólares y el rapero Jay-Z con 2,800 millones de dólares.

¿De dónde proviene su dinero?

De acuerdo con una nota publicada por la agencia de noticias EFE, la suma de la fortuna del artista procede del "valor de sus catálogos musicales, los cheques de regalías que ha cobrado, los cientos de millones que ha ganado con sus giras mundiales, sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hampton, además de una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte", precisó la revista.

McCartney ganó fama de buen administrador desde su época de juventud. Incluso, algunos de los admiradores de la banda que lo vio nacer como artista, señalaba que, en comparación con John Lennon, con quien compartía la autoría de la mayor parte de los éxitos de Los Beatles, él era mucho más calculador a la hora de los contratos.

Aunque la mayor parte de sus ganancias proviene de su editorial MLP Communications, que fundó en 1969 para gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como de otros artistas, señala EFE.

La banda, que es considerada como una de las más exitosas de la historia de la música es, a pesar de haberse disuelto hace 56 años, continúa siendo una de las principales fuentes de la riqueza de McCartney. Cada miembro de The Beatle, o sus herederos en el caso de John Lennon y George Harrison, recibe el 25 % de las ganancias la empresa matriz del grupo, Apple Corps, que genera aproximadamente 50 millones de dólares al año por derechos de autor de reproducciones en streaming (en línea), venta de vinilos y el merchandising o comercialización de la marca.