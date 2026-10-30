Películas para recordar a los seres queridos en el Día de los Difuntos: seis historias conmovedoras disponibles en streaming

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de los Fieles Difuntos (2 de noviembre) traen a la memoria a los seres queridos que han fallecido y, aunque la nostalgia también se hace presente, hay otras formas de recordarlos.

En Guatemala, es habitual visitar sus tumbas en los cementerios, hacer altares y elevar una oración por el descanso de sus almas, pero el arte también es una herramienta para rendirles homenaje.

A lo largo de los años han llegado a la pantalla historias que abordan la ausencia de quienes han partido y recuerdan la importancia de conservar su memoria en el corazón.

Estas son algunas películas disponibles en las plataformas de streaming que pueden acompañarle a recordar a sus difuntos en estas fechas.

Coco

La historia sigue a Miguel, un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su ídolo es Ernesto de la Cruz, el músico y cantante más famoso de México. La pasión de Miguel lo llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos", donde conocerá su verdadero legado familiar.

Muestra que recordar no es solo sentir nostalgia, sino honrar las raíces y la historia familiar para mantener viva la esencia de la persona entre generaciones.

La producción está ambientada en el Día de los Muertos, como se le conoce en México. Tras su estreno en el 2017, está disponible en Disney Plus.

Up: una aventura de altura

El vendedor de globos retirado Carl Fredricksen se lanza al cielo atando miles de globos a su casa. Sin saberlo, un joven explorador llamado Russell se convierte en un polizón en el viaje que ninguno esperaba.

Enseña que el mejor homenaje a quien ya no está no es detener el propio camino, sino continuar viviendo sin culpa.

La película, estrenada en el 2009, está disponible en Disney Plus.

Siempre a tu lado (Hachi)

Basada en una historia real, la película narra la amistad entre un profesor universitario (encarnado por Richard Gere) y Hachi, un perro de raza akita que recoge perdido en una estación. El perro acompaña a diario a su dueño a la estación y también lo espera allí cuando sabe que este tiene que regresar.

Refleja que el afecto trasciende la presencia física y que mantener la memoria es un acto de lealtad hacia la huella dejada en la vida diaria.

También estrenado en el 2009, el filme puede verse en Netflix y en Prime Video.

Un monstruo viene a verme

Un chico abrumado por la enfermedad de su madre comienza a entender la complejidad humana a través de las fantásticas historias de un monstruo que lo consuela.

Ayuda a procesar la pérdida al aceptar emociones complejas como el dolor, la culpa o el miedo, lo que permite construir un recuerdo en paz.

La película se estrenó en el 2016 y ahora está disponible en Netflix y Prime Video.

El recuerdo de Marnie

Anna se ve obligada a pasar el verano en un pueblo junto al mar, donde se hace amiga de una misteriosa chica rubia que vive en una mansión casi abandonada.

Recuerda que la conexión simbólica con los antepasados ayuda a sanar heridas del presente, integrar las pérdidas en la propia identidad y comprender los orígenes personales.

Fue estrenada en el 2014 y actualmente está en el catálogo de Netflix.

Soul

Joe Gardner es un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas reciben la personalidad, el carácter y los intereses antes de ir a la Tierra.

Invita a recordar a los seres queridos mediante la valoración de las pequeñas vivencias cotidianas y los detalles sencillos que disfrutaron, pues la mejor manera de honrarlos es apreciar la vida en el presente.

La película animada se estrenó en el 2020 y ahora puede verse en Disney Plus.