Pennywise: el terrorífico payaso que Tim Curry interpretó en “It”

El actor británico Tim Curry murió la noche del martes 25 de agosto del 2026, a los 80 años; sin embargo, sus emblemáticos personajes, que marcaron generaciones, mantendrán viva su memoria.

Entre sus papeles más reconocidos está Pennywise, el terrorífico payaso bailarín que interpretó en la miniserie It (Eso), en 1990, y que sigue causando temor en niños y adultos.

Aunque, en realidad, “It” no es un hombre, un payaso ni un fantasma, sino una maldad cósmica, un ser maligno que llegó a la Tierra hace millones de años y adopta la forma de los temores más grandes de sus víctimas, según describen las sinopsis de la producción.

Como disfruta del miedo infantil, su forma favorita para atraer a los niños es la del aterrador payaso Pennywise, que usa para cazar, asustar y comerse a los pequeños.

Cada 27 años despierta de su hibernación para desatar un ciclo de violencia y desapariciones en Derry, antes de volver a dormir, satisfecho por sus víctimas.

El personaje fue creado por el escritor Stephen King para su novela de terror It, de 1986. Se trata de un payaso calvo, con la cara blanca, pelo rojo alrededor de la cabeza, nariz roja, una gorguera, tirantes amarillos con botones naranjas y guantes blancos; de vez en cuando lleva globos en la mano.

Curry lo definió como “pura maldad” y contó que “siempre lo imagino como una sonrisa que se ha vuelto malvada; esa es la imagen que tengo de él”, durante una entrevista en 1990.

Agregó que Pennywise “trata principalmente de la crueldad psicológica” y que no es simplemente un sanguinario.

En el 2025, cuando Tim Curry presentó sus memorias, se refirió al terrorífico personaje: “Mucha gente interpretó erróneamente que sentía un profundo conflicto interno respecto al personaje (Pennywise). En realidad, no es así, pero tampoco disfruté del papel. No me deleitaba mi reflejo”, escribió.

Años después de la miniserie de It, Bill Skarsgård reinventó al personaje en las películas de Andy Muschietti, bajo el mismo título, estrenadas en el 2017 y el 2019.