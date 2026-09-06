Perdió una pierna en un reality show y ahora demanda a los productores por US$100 millones

Stavros Floros, un joven de 22 años que concursó en el reality show Survivor Greece, perdió una pierna en mayo del 2026 por un accidente durante el programa de televisión. Ahora busca justicia.

Cuatro meses después del incidente, Floros interpuso una demanda por 100 millones de dólares contra los productores del programa, a quienes acusa de negligencia por no haber aplicado suficientes medidas de seguridad para proteger a los participantes.

El incidente ocurrió el 11 de mayo del 2026 en República Dominicana, cuando Floros aún tenía 21 años. Durante un receso de las grabaciones, Floros y su compañero Emmanouil Malliaros entraron al mar, cerca de la isla Saona, para practicar pesca submarina y conseguir alimento.

Mientras estaban sumergidos, una embarcación turística ingresó en la zona y, aunque Floros intentó apartarse, las hélices del barco golpearon sus dos piernas, le amputaron la izquierda y le causaron heridas graves en la derecha.

De acuerdo con la demanda, la extremidad amputada quedó en el agua y no pudo ser recuperada.

Floros habría estado a unos 10 metros de una pequeña boya de buceo y a menos de 100 metros de la orilla. Tras el incidente, el barco se habría retirado, pero regresó cuando los tripulantes pidieron volver para brindar ayuda a Floros.

El joven fue asistido por un pasajero que le colocó un torniquete y luego fue trasladado a Miami, donde fue sometido a múltiples cirugías y estuvo hospitalizado durante 61 días.

“Quiero que el mundo conozca la verdad: entré a un reality y terminé con una sola pierna a los 22 años, después de sentir que moría lentamente. (…) Quiero que la gente sepa que no nos cuidaron, que no he recibido el apoyo adecuado de la productora”, declaró a TheWrap.

La demanda fue presentada el 3 de septiembre del 2026 ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, contra Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, el empresario turco Acun Ilicali y la cadena griega SKAI TV.

Floros los acusa de permitir que los concursantes practicaran pesca submarina sin las protecciones necesarias, pese a conocer los riesgos por el intenso tráfico de embarcaciones en la zona.

Esa actividad habría sido frecuente entre los participantes del reality, debido a que era una forma de conseguir alimento para sobrevivir.

En esa ocasión, Acun Medya reconoció el accidente, pero aseguró que había ocurrido “fuera del proceso competitivo” del reality e indicó que se había brindado asistencia inmediata al concursante herido.

Tras el incidente, SKAI suspendió la emisión de Survivor Greece e indicó que seguiría la evolución de Floros y contribuiría a su tratamiento y rehabilitación.

En su demanda, el joven solicita más de 100 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y punitivos, incluidos gastos médicos pasados y futuros, así como por las secuelas físicas y emocionales que ha sufrido.