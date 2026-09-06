Ricky Martin vuelve al cine con “Hombre al agua”, la nueva película de Gael García Bernal

Ricky Martin regresa a la pantalla grande con Hombre al agua, una película dirigida y protagonizada por el cineasta mexicano Gael García Bernal, que se estrenará este septiembre en México.

El cantante y actor puertorriqueño de 56 años ya cuenta con una trayectoria en la actuación, especialmente en producciones televisivas y algunas películas de streaming, como Jingle Jangle: Un viaje de Navidad, estrenada en Netflix en el 2020, en la que interpretó a Don Juan Diego.

Pero la última vez que Martin se proyectó en el cine fue en 1992, en el largometraje musical mexicano Más que alcanzar una estrella, que además contó con otros artistas como Eduardo Capetillo, Bibi Gaytán y Mariana Garza.

Más de tres décadas después, regresa a la pantalla grande con Hombre al agua, una comedia dramática en la que además participa como productor ejecutivo.

En el nuevo filme, Ricky Martin dará vida a Robbie, un actor contratado para interpretar a Camilo en una película biográfica impulsada por la esposa del protagonista.

Este fin de semana, el artista puertorriqueño se encuentra en Venecia, Italia, con motivo de su participación en la Mostra de Venecia, en la que está presente fuera de competición con la película Hombre al agua.

"Esta película es muy divertida. Trabajar con Gael como director lo hace aún más divertido. Él te da la libertad de jugar y de aportar si es necesario, pero también hay una estructura que hace que la filmación vaya adelante", dijo Martin durante el evento, en entrevista con EFE.

El rodaje de sus escenas duró un día. "Pero me dejó un buen sabor de boca... Vi la película y me sigue dando más. Cada vez que la ves te va a seguir dando cosas", señaló, subrayando que nunca dudó a la hora de responder a la llamada de García Bernal: "En ningún momento me pasaría por la mente decirle que no a trabajar con alguien como él".

El elenco de Hombre al agua está integrado por:

Gael García Bernal como Camilo

Esmeralda Pimentel como Juana

Débora Nascimento como Fabiana

Jorge Salinas como Abel

Natalia Oreiro como Silvana

Anna Díaz como Malvina

Ricky Martin como Robbie

De izquierda a derecha: Manuel Garcia-Rulfo, Jorge Salinas, Gael Garcia Bernal, Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento y Ricky Martin; miembros del elenco de "Hombre al agua", durante el Festival de Venecia, este domingo 6 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El autor de éxitos como María (1995), La Copa de la Vida (1998) o Livin la Vida Loca (1999) compartió, además, que siempre encuentra un refugio en el arte, ya sea a través de la música, el cine o la literatura, pues encuentra en las canciones y los guiones un medio de expresión.

"Por ahí va mi historia: poder seguir haciendo lo que sea frente a las cámaras, con la música, en el teatro o en la literatura, en los libros que he escrito. No sé, yo lo que quiero es seguir buscando historias, creando historias o aceptándolas y haciéndolas mías y jugar con ellas", indicó.

La proyección de Hombre al agua se enmarca en la 83 edición de la Mostra, que se celebra del 2 al 12 de septiembre. Luego, el 24 de septiembre del 2026, se estrenará en los cines de México.

La producción es dirigida y protagonizada por García Bernal, y el guion fue coescrito por Diego Luna, socio de García Bernal, quien también participa como productor. El rodaje se realizó en Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán.