Peregrinación histórica: Jesús Nazareno de la Caída recorre los antiguos templos de Antigua Guatemala

En el 2027, la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída celebrará 125 años de su cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma. Como parte de los preparativos, organizó una peregrinación histórica por los templos de Antigua Guatemala.

El recorrido comenzó el 30 de octubre y continuará durante noviembre, hasta que la imagen regrese a su templo de San Bartolomé Becerra.

Gabriel Pellecer, encargado general de la hermandad, explicó a Prensa Libre que, antes de la celebración de los 125 años del primer cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma y los 40 años de la consagración de la imagen, se decidió remodelar el techo del templo, lo que dio origen a esta peregrinación.

Pellecer destacó que, debido a los trabajos de remodelación, el templo permanecerá cerrado, por lo que se buscó resguardar las imágenes, incluida la de Jesús Nazareno de la Caída.

Al revisar los antecedentes históricos, la hermandad encontró que alrededor de 1930 se realizó una peregrinación similar, cuando la imagen fue acogida en el templo de La Merced mientras se efectuaban trabajos de remodelación por daños en la infraestructura.

A partir de ese antecedente, se decidió organizar un recorrido que incluye La Merced y otros templos antiguos de Antigua Guatemala. Pellecer explicó que el primer destino fue el templo de Nuestra Señora de la Merced, donde la imagen permanecerá hasta el 8 de noviembre, cuando será trasladada al templo de San José Catedral.

La peregrinación continuará el 14 de noviembre con un traslado de San José Catedral al templo de la Escuela de Cristo. El 20 de noviembre, la imagen partirá hacia el templo de San Francisco el Grande, donde permanecerá durante la noche.

El 21 de noviembre regresará al templo de la Escuela de Cristo y, finalmente, el 22 de noviembre retornará a San Bartolomé Becerra, después de 24 días de peregrinación.

Pellecer destacó que uno de los momentos históricos del recorrido será cuando Jesús del Perdón y Jesús Nazareno de la Caída salgan del mismo templo, en San Francisco el Grande.

Como parte del recorrido de regreso, se tiene prevista una visita al cementerio para rendir homenaje a los fieles difuntos antes de finalizar la peregrinación en San Bartolomé Becerra.

“La idea es que las personas tengan, primero, un lugar digno y adecuado donde esté Jesús; y, segundo, un lugar al que pueda llegar a visitarlo y venerarlo durante estos días en los que el templo estará cerrado”, destacó Pellecer.

Traslados procesionales de Jesús Nazareno de la Caída

8 de noviembre del 2026

Traslado del templo de Nuestra Señora de la Merced al templo de San José Catedral

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra. (Imagen Prensa Libre: cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

14 de noviembre

Tercer traslado procesional, del templo de San José Catedral al templo de la Escuela de Cristo

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra. (Imagen Prensa Libre: cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

20 de noviembre

Cuarto traslado, del templo de la Escuela de Cristo al templo de San Francisco el Grande

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra. (Imagen Prensa Libre: cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

21 de noviembre

Traslado del templo de San Francisco el Grande al templo de la Escuela de Cristo

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra. (Imagen Prensa Libre: cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

22 de noviembre del 2026

Regreso de la imagen desde el templo de la Escuela de Cristo hasta el templo de San Bartolomé Becerra, después de los trabajos de remodelación

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra. (Imagen Prensa Libre: cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)