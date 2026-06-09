“Pienso que todos los padres deberían verla”: las declaraciones de Sharon Stone sobre la serie Euphoria

Euphoria se ha convertido en una de las series más vistas de HBO, al atraer a público adulto joven y caracterizarse por abordar temas sensibles relacionados con la adolescencia. Pese a las críticas, Sharon Stone aconsejó que los padres de familia la vean y que se transmita en los centros educativos.

Las declaraciones se dieron luego del estreno de la última temporada de la serie, que lleva al público a un salto en el tiempo, en el que los estudiantes ahora son adultos jóvenes que enfrentan las consecuencias de las decisiones que tomaron durante la secundaria.

La producción aborda temas como el consumo de drogas, la violencia, la manipulación y los efectos de las relaciones interpersonales. Cuenta con tres temporadas y sigue a un grupo de estudiantes que aprende a crecer y a enfrentarse al mundo en medio de excesos y malas decisiones.

Sharon Stone, quien se unió a la tercera temporada, declaró en una entrevista con Keke Palmer para “Actors on Actors”, de Variety, que Euphoria es un programa de televisión excepcional.

Compartió que la serie le ha permitido observar el crecimiento de esos jóvenes y cómo algunos terminan convertidos en traficantes de drogas, una realidad que ella misma ha vivido de cerca.

Como anécdota personal, la actriz destacó que su hermano estuvo en una de las prisiones más grandes de Nueva York por involucrarse en el negocio de las drogas, por lo que considera que representar estas situaciones forma parte de la prevención.

Al finalizar el primer episodio de la última temporada, contó Stone, se quedó sentada llorando debido al impacto que le causó. Aunque leyó críticas de quienes buscaban un final feliz, considera que el cierre fue honesto.

I think a smile says a lot about a person. #Euphoria pic.twitter.com/pNDFfewuqa — euphoria (@euphoriaHBO) June 5, 2026

Sus palabras reflejan un golpe de realidad acerca de las decisiones que se toman y sus consecuencias. En ese sentido, destacó: “Creo que debería proyectarse en todos los institutos, y pienso que todos los padres deberían verla. Como madre, me encanta”.

Para la actriz, el valor de la serie y la importancia de verla radican en que representa de forma directa las problemáticas que enfrentan los jóvenes y fomenta el diálogo sobre la prevención.

Aunque algunos padres creen que situaciones como la drogadicción, la violencia o el tráfico de ilícitos son ajenas a sus hijos, nadie sabe con certeza qué hacen los adolescentes. Por ello, su reflexión se centra en la importancia de no solo conocer la experiencia de los hijos, sino también el entorno que los rodea, destacó Infobae.