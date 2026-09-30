Escenario
Pinte a Snoopy mientras toma chocolate caliente en este taller de acrílico para niños y adultos
Un taller de acrílico inspirado en Snoopy invita a niños, jóvenes y adultos a crear su propia obra, sin necesidad de experiencia previa en pintura.
One Day ofrece talleres de arte con diferente temática. (Foto Prensa Libre: Cortesía One Day)
Un espacio para la convivencia, el arte y una taza de chocolate caliente estará disponible todos los domingos de octubre como parte del taller de acrílico Snoopy Season.
“Vamos a tener un artista invitado que va a enseñar la técnica de acrílico para realizar la pieza de Snoopy, un personaje que escogimos porque está en tendencia para toda esta temporada otoñal y navideña. Lo que esperamos es que la gente llegue, conviva y pueda seguir la guía paso a paso de nuestro artista. Y también chocolatito caliente para que puedan pasársela bien”, explica Luisa Ortiz, directora de One Day.
La actividad está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 10 años, quienes harán su obra con la orientación del artista guatemalteco Luis Hernández, de Pluma Blanca.
El taller de acrílico Snoopy Season estará disponible todos los domingos de octubre, de 9 a 11 horas, en el Rooftop de Distrito Miraflores, 19 avenida 2-78, zona 11, colonia El Mirador I, Guatemala, a un costado del Centro Comercial Miraflores.
El costo es de Q200 por persona. Pero este domingo 4 de octubre, el primero del mes, la inscripción tendrá un costo de Q150. El precio incluye todos los materiales necesarios para hacer la obra, así como la guía del artista y la bebida caliente.
Las inscripciones están disponibles a través de las redes sociales de oneday.gt en Facebook e Instagram, así como por medio del WhatsApp 3672-3524.
“Invitamos a las personas que tal vez están buscando algún plan para realizar, a que vengan, pues no es necesario que sepan pintar ni hacer manualidades. Nosotros lo que queremos es que descubran esa creatividad con la guía de un profesional, que puedan llevarse un recuerdo bonito tanto de la experiencia como de la pieza que hagan; así como que puedan aprovechar este tiempo en familia, con sus hijos, novio, esposo o con amigos”, concluye Ortiz.
Fechas
Domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre del 2026
Hora
De 9 a 11 horas
Lugar
Rooftop de Distrito Miraflores, 19 avenida 2-78, zona 11, colonia El Mirador I, Guatemala, a un costado del Centro Comercial Miraflores
Precio
- Domingo 4 de octubre: Q150
- Domingos 11, 18 y 25 de octubre: Q200
Inscripciones
Disponibles a través de las redes sociales de oneday.gt en Facebook e Instagram, así como por medio de WhatsApp al 3672-3524
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