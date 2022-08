Piqué: el día en que el futbolista reveló su fortuna en televisión y causó polémica por su actitud prepotente

A lo largo de su trayectoria deportiva, Gerard Piqué ha logrado acumular una gran fortuna e invirtió en diferentes negocios que van desde una marca de lentes de sol hasta la fundación de Kosmos, empresa que cuenta con los derechos de transmisión de varios eventos deportivos.

Sin embargo, el misterio detrás de la cantidad de dinero que el defensor central del FC Barcelona tiene en el banco quedó atrás durante una entrevista realizada en 2019 en el programa La Resistencia.

En esta charla con David Broncano, presentador del programa, Gerard Piqué fue consultado sobre si revelaría detalles íntimos de su relación con Shakira, su ahora ex pareja, o si prefería confesar a cuánto asciende su cuenta de banco.

Ante estas preguntas, el campeón del mundo con España mostró su lado más fanfarrón y, sin mostrar humildad alguna, presumió su extensa fortuna frente a las cámaras de televisión.

“Voy sobrado en las dos. En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol. Es mucho más que 57 millones”, confesó el futbolista con un tono soberbio.

No obstante, esta no fue la única ocasión en que el tema monetario salió a colación durante su presencia en La Resistencia, ya que Gerard Piqué habló sobre una anécdota relacionada al dinero con Zlatan Ibrahimovic, su ex compañero en el Barcelona.

Durante el tiempo en el que ambos compartieron vestuario, el defensor español se dio cuenta de que Zlatan era la persona a la que más le gustaba el dinero en todo el mundo.

“Ibrahimovic es el tío al que más le gusta el dinero en el mundo. Un día me dijo ‘el dinero no es importante’. Nos quedamos de piedra y apostilló: ‘Mucho dinero es importante’”, reveló entre risas Piqué.