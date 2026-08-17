Piratas del Caribe 6: esto se sabe del posible regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow

Una sexta entrega de Piratas del Caribe se prepara y probablemente contará con la participación de Johnny Depp como el legendario Jack Sparrow, según informó el productor Jerry Bruckheimer.

Durante su participación en el D23, la convención masiva del club oficial de seguidores de The Walt Disney Company, Bruckheimer adelantó que existen conversaciones con el actor estadounidense mientras desarrollan el guion de la nueva película, Piratas del Caribe 6.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y, con suerte, podemos hacer esto”, declaró.

En esta ocasión, Jack Sparrow tendría un papel secundario en la historia, mientras que la atención se centraría en una nueva protagonista, que sería interpretada por la actriz australiana Margot Robbie.

Con sus cinco películas anteriores, la franquicia ha generado unos 4,500 millones de dólares en la taquilla mundial. Estas fueron:

Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003)

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (2006)

Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007)

Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas (2011)

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017)

Su último estreno recaudó 795.9 millones de dólares, la cifra más baja de las cinco producciones.

Depp, por su parte, ha interpretado a Sparrow desde la primera película, en el 2003, en la que participó junto a Orlando Bloom como Will Turner y Keira Knightley como Elizabeth Swann, bajo la dirección de Gore Verbinski.

“A los niños de todo el mundo les encanta ese personaje, así que creo que ha sido genial para él, ha sido genial para nosotros, así que estoy muy, muy contento. Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado cinco veces”, dijo en el 2018 el guionista Stuart Beattie a DailyMailTV, refiriéndose al trabajo de Depp en las cinco películas de Piratas del Caribe.

La sexta entrega llegaría una década después, con una nueva historia y la posible participación de Margot Robbie. Sin embargo, aún se desconocen la trama y la fecha en que llegaría a la pantalla.