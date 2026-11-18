El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) ofrece una variedad de actividades y servicios especiales para los días del fin de año. Ya sea que sus visitantes lleguen a disfrutar de sus espacios recreativos un solo día o deseen participar en las fiestas habrá requisitos que cumplir para que la diversión sea total.

Una de las recomendaciones básicas que se hacen para todo tipo de actividad que quiera llevarse a cabo en las instalaciones es, en el caso de los afiliados, revisar la vigencia del carné antes de cualquier visita. “Esto para evitar cualquier inconveniente al querer ingresar a nuestras instalaciones”, señala la página web oficial. Esa revisión puede hacerse a través del sitio web irtra.org.gt. Debe tomarse en cuenta que los afiliados pueden ingresar a cinco personas que deben ser sus padres, hijos o esposos.

Si lo que desea es hospedarse tanto en los hostales como en el área la Aldea de la selva, deberá verificar si hay disponibilidad de habitaciones, ya que el fin de año corresponde a la temporada alta. Para conocer si hay espacios puede ingresar a https://irtra.org.gt/hostales.

Parques y tarifas

Xetulul

Con gran variedad de atracciones y emocionantes juegos electromecánicos, el parque ubicado en San Martín Zapotitlán ofrece shows ambulantes además del Show de Magia del Gran Teatro de Francia, tiendas de regalos y diversidad de restaurantes. Las diferentes plazas muestran el origen y la historia de Guatemala, así como los países europeos que han influenciado la cultura guatemalteca. Tiene capacidad para 12,500 visitantes y está integrado por el Pueblo guatemalteco y las plazas Chapina, Maya, España, Italia, Francia, Alemania-Suiza, el Pueblo Caribeño y la Plaza Pueblo Fantasía. Los no afiliados pagan Q100 los adultos y Q50 niños y personas de la tercera edad.

Xocomil

Este parque acuático ofrece diversión en piscinas y atracciones en las que el agua es la gran acompañante. Cada una de estas atracciones está rodeada de una exuberante vegetación. La ornamentación está inspirada en la arquitectura maya. Ofrece lo más moderno en equipo, instalaciones y comodidades de un parque acuático. Su nombre es una mezcla de los idiomas tzutuhil y kaqchikel significa viento fuerte que sopla sobre el agua. Cuenta con piscina interactiva juvenil y río manso Tumalá. También está ubicado en San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu. Sus tarifas son de Q100 para adultos y Q50 para niños y adultos mayores.

Xejuyup

En este parque, la naturaleza tiene protagonismo. En ese espacio hay aves de distintas especies características propias de Guatemala. Se puede caminar por senderos y rutas diseñadas especialmente para los amantes de nuevas experiencias. Entre los espacios de diversión se encuentran El Sumpancazo, El Rugido del Jaguar, Trepe-monos, La Laguna de Coco, La Granja del Peregrino, El Guacamolón, El Cobertizo y El Nido. Sus tarifas para no afiliados son también de Q100 para adultos y Q50 para niños y adultos mayores.

Xetulhá

El nuevo parque posee toboganes, río rápido, restaurante y más atracciones. El parque ocupa 76,665 metros cuadrados, con 50 mil metros cuadrados de construcción. Tiene capacidad para 10 mil visitantes. Sus tarifas son de Q50 para niños y adultos mayores, y Q100 para adultos.

Mundo Petapa

Está ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, sobre un terreno de 11.25 hectáreas de extensión. Su capacidad es de 12,500 visitantes. Entre las atracciones a experimentar se encuentran el relámpago, ,motobala, rascacielos, bici mágica y Polo Norte. Tiene la ventaja de estar ubicado en la ciudad capital. S La admisión es de Q100 para adultos no afiliados y Q50 para niños y adultos mayores.

Amatitlán

Fue el primer parque del IRTRA, inaugurado el 28 de septiembre de 1963 y tiene capacidad para 2,500 visitantes. Se encuentra cercano al Lago de Amatitlán. Ofrece una variedad de diversiones. Cuenta con mesas y sillas bajo techo y al aire libre, y se edificaron amplios y ventilados ranchos típicos esparcidos en el jardín. Los visitantes no afilados pagan Q30 por adulto y Q15 por niños y adultos mayores.

Horarios especiales

Con motivo de las fiestas navideñas, el Irtra tendrá horarios especiales en diversas fechas que se encuentran explicadas en el siguiente cuadro publicado en sus redes sociales: