¿Por pelearse con otro preso? Por qué “Diddy” Combs fue enviado a un régimen de aislamiento en prisión

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.

De acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el popular artista mantuvo una pelea con otro preso por un comentario que este le hizo.

Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante y exitoso empresario, que afrontó un juicio el año pasado en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York tras ser acusado de llevar a cabo "espectáculos sexuales elaborados".

Estos espectáculos eran conocidos como ‘freak offs’, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

El jurado lo exoneró de los delitos más graves, de crimen organizado -que le habría costado la cadena perpetua- y tráfico sexual.

Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Sean "Diddy" Combs was involved in a fight at FCI Ft. Dix, where he is currently serving a 50-month sentence, a source familiar with the incident told ABC News.



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Combs, que cumple su condena en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, desde octubre del año pasado, ha apelado su condena de cuatro años y dos meses.

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