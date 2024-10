¿Por qué Adele perdió la audición en un oído? Lo reveló en un concierto en Las Vegas

La cantante británica Adele se presentó recientemente en el Colosseum en Ceasers Palace, Las Vegas, EE. UU., como parte de su serie de conciertos llamados Weekends With Adele, cuyo último show será el 23 de noviembre.

Después de haber anunciado una pausa en su carrera musical, los precios de las entradas a sus conciertos superaron los US$20 mil.

Además, durante sus presentaciones habló acerca de su amor por los felinos, específicamente por los gatos, y aseguró que en su nueva mansión está construyendo una habitación que servirá para los que rescate de las calles.

Durante una conversación con los asistentes, Adele contó lo que le causó la pérdida en una parte de su audición en el oído izquierdo.

Adele describió la infección como "lo más doloroso" que ha sufrido, afirmó que fue "peor que el parto". La infección la provocó una bacteria acuática extraña, lo que hizo que se prolongara la recuperación, debido a que recibió los antibióticos incorrectos durante el tratamiento.

Tras haberse curado con los medicamentos adecuados, tuvo una pérdida auditiva. "Quise cortarme la oreja varias veces... Ya no me duele nada, lo cual es estupendo, pero estoy un poco sorda del oído izquierdo", dijo.

Sin embargo, no es la primera vez que Adele atraviesa problemas de salud, en 2011 se sometió a una microcirugía para detener el sangrado de un pólipo benigno en sus cuerdas vocales, afortunadamente se lo trató a tiempo y su carrera no llegó a correr mayor riesgo.

