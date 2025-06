¿Por qué el nuevo álbum de Sabrina Carpenter, “Man’s Best Friend”, está causando revuelo?

Luego de obtener un premio Grammy por Mejor Álbum de Pop Vocal y de alcanzar fama mundial con temas como Espresso y Please, Please, Please, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter anunció la llegada de su séptimo álbum de estudio. Con ese anuncio, compartió un adelanto de la portada del disco, lo que generó revuelo en internet.

El álbum, titulado Man’s Best Friend (El mejor amigo del hombre), saldrá a la venta el próximo 29 de agosto. Su primer sencillo, Manchild, ha acumulado casi 20 millones de reproducciones en seis días. En él, Carpenter muestra una faceta más sensual y continúa explorando nuevos estilos, como ya lo hizo en su anterior producción, Short n' Sweet.

Inspirada en la estética de los años ochenta, la artista busca reafirmar su identidad visual y musical con referencias cinematográficas, como en su tema Taste. En esta ocasión, hace un guiño a la película protagonizada por Ally Sheedy y Lance Henriksen en 1993, según destaca Cadena 100.

La polémica surgió a raíz de la imagen de portada del nuevo álbum. En ella, la cantante aparece de rodillas en el suelo, en una pose sensual, mientras un hombre la toma del cabello, en alusión al título El mejor amigo del hombre. Junto a esta imagen, aparece también un perro con un collar que lleva el nombre del disco.

La portada ha generado controversia en redes sociales. Uno de los pronunciamientos más críticos provino de la organización Glasgow Women’s Aid, que expresó:

“La portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter no es atrevida, es retrógrada. Imaginarse a cuatro patas, con un hombre tirándole del pelo y llamarlo ‘El mejor amigo del hombre’, no es subversión”.

Para esta asociación, la imagen recurre a “clichés trillados que reducen a las mujeres a mascotas, accesorios y posesiones, y promueven un elemento de violencia y control”, lo que, afirman, transmite un mensaje misógino.

A la polémica se han sumado cientos de usuarios en redes sociales, divididos entre quienes critican la imagen y quienes la defienden como una expresión artística.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado sobre la controversia. Sin embargo, antes del anuncio del álbum, había comentado a sus seguidores: “No planeaba lanzar algo nuevo, pero cuando llega la inspiración, voy al estudio... y cuando no llega, también voy al estudio. Afortunadamente, me estaban pasando muchas cosas en la vida y ¡me llegó la inspiración!”.

Carpenter también destacó que, para este álbum, intentó no sobrepensar el proceso creativo: “Cada centímetro de este disco se unió sin esfuerzo. A diferencia de mis proyectos anteriores, este se sentía como montar en bicicleta”, declaró a la agencia EFE.