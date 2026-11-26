Una de las pérdidas más sentidas en Hollywood fue la del actor Matthew Perry, quien el 28 de octubre de 2023 fue hallado muerto en su casa. El actor de 54 años, fue el protagonista de Chandler Bing, en la exitosa serie Friends y fue precisamente ese personaje el que más admiración le reportó durante su carrera.

Por esa razón fue que cuando, apenas hace cerca de diez meses, se instaló una primera lápida en su tumba a nadie le extrañó que esta hiciera referencia al programa. La inscripción en ella decía: Much loved -Friend- (Muy querido -Amigo-), lo que inmediatamente refería a su trabajo en el serial.

En la última semana, medios de comunicación estadounidense han hecho notar que la lápida fue sustituida por otra en la que se lee "-Rest Now- (-Descansa ahora-), seguido del nombre del actor Matthew Langford Perry y sus fechas de nacimiento y defunción: 19 de agosto de 1969 y 28 de octubre de 2023. Luego se agregó la inscripción: "We love you with our whole hearts" (Te amamos con todo nuestro corazón).

El cambio llamó la atención de los seguidores de la serie, que recordaron el vínculo entre el intérprete y Chandler Bing, uno de los personajes más queridos de la producción.

Nadie de su círculo cercano se ha pronunciado para explicar el motivo del cambio.

Una vida de lucha

La autopsia determinó que la causa principal de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, con ahogamiento como factor contribuyente. La investigación también permitió conocer que el actor atravesaba nuevamente graves problemas vinculados con el consumo de sustancias.

Aunque muchos pudieran haber creído que por haber triunfado en Hollywood, Perry vivía feliz, la realidad fue otra: Según relató en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, desde que tuvo un mes de vida sufrió cólicos intensos y su pediatra le recetó fenobarbital, un barbitúrico depresor que, aunque aliviaba sus síntomas, generaba una fuerte dependencia. Perry explicó que esa experiencia temprana dejó secuelas duraderas, como dificultades para dormir, que persistieron cincuenta años después.

Durante su adolescencia, en 1994, comenzó a beber durante la etapa difícil de divorcio de sus padres. En 1997, tuvo un accidente de moto acuática, que le produjo grandes dolores, entonces su médico le recetó Vicodín, un analgésico opioide que empeoró sus problemas de adicción.

A lo largo de su vida, estuvo en rehabilitación unas 15 veces, según contó en su autobiografía.