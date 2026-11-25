Las quejas de los vecinos habrían sido las principales razones por las que no se podrá programar música en vivo en la emblemática azotea donde The Beatles ofrecieron su último concierto, en el centro de Londres.

El recinto, ubicado en el número 3 de la calle Savile Row, en el distrito de Westminster, alberga la sede de Apple Corps, la compañía con la que la banda grabó su último disco, Let It Be.

La azotea del edificio se convirtió en el escenario de la última presentación de The Beatles, en una fría tarde del 30 de enero de 1969.

“Arropados con abrigos, John, Paul, George y Ringo aún fueron capaces de transmitir una gran energía, pese a las desavenencias internas que ya eran de dominio público”, detalla la agencia EFE.

Por su historia vinculada al cuarteto británico, en fecha reciente se anunció que el lugar se convertirá en el primer museo de Londres dedicado a The Beatles, que abrirá sus puertas el próximo año.

Aunque se esperaba que la azotea también se convirtiera en un escenario donde se reviviera aquel concierto con voces contemporáneas, el Ayuntamiento de Westminster denegó la posibilidad de ofrecer presentaciones en vivo en el lugar, una decisión que se concretó la noche del martes 24 de noviembre del 2026.

Tras la aprobación final, el Ayuntamiento se limitó a decir que el museo “dará a los fans la ocasión de ingresar en el edificio que desempeñó un papel central en los años finales de los ‘Cuatro Fabulosos’ (así como) experimentar la historia de las localizaciones auténticas donde realmente sucedieron las cosas”.

A partir del 2027, podrá visitarse el museo, que acogerá una exposición con material de archivo de Apple Corps y una recreación del estudio donde se grabó parte de aquel disco póstumo.

Además, los seguidores podrán acceder a la azotea, donde “disfrutarán de una experiencia inmersiva recreada con las últimas tecnologías”.

El acceso a la azotea incluye varias condiciones: no podrán ingresar más de 20 personas a la vez y se deberá respetar una “barrera acústica” que no supere los 55 decibelios, según publicó el diario The Telegraph.

“Se repite así la historia: en aquel concierto de 1969, la policía desenchufó los cables que alimentaban los altavoces a los 42 minutos de que hubiera empezado el concierto. Y nunca más volvieron a tocar juntos”, recuerda EFE.