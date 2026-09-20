¿Por qué se enojó Shakira durante su primer concierto en Madrid?

El ansiado retorno de Shakira a los escenarios españoles pudo verse nublado por algunas fallas técnicas de sonido que hicieron que la artista se mostrara molesta al empezar el concierto. Así lo han evidenciado videos compartidos en distintas redes sociales por algunos asistentes al debut de la residencia.

Circula un video en el que la artista le indica a los técnicos de su equipo que "no se escucha" y mientras se quita la chaqueta con la que llegó al escenario de manera precipitada, también se toca una oreja para enfatizar el mensaje.

El enojo de la artista no trascendió en las noticias, pero en la nota de la agencia EFE, sí se hizo referencia. "Es la pose que le ha tocado aguantar en la vida y cuando el audio ha empezado a jugarle malas pasadas, pero ahí ha aguantado, no como el chándal que se ha quitado rápidamente". Inmediatamente después de mostrarse enojada, la artista se volteó, sonrió a su público y hace la "V" de la victoria.

Al parecer el casi regaño rindió frutos, porque de ahí en adelante no se reportaron más problemas en el audio.

Comentarios e interpretaciones

Como suele suceder con la artista barranquillera sus acciones tuvieron reacciones en las redes. Desde quienes la apoyaron por ser exigente en un concierto por el que se cobra caro, hasta los que la llamaron prepotente y afirmaron que de ser sus empleados no permitirían que los "trataran así".

Hubo algunos que señalaron que al nivel que trabaja la colombiana no se pueden permitir errores. La usuaria mademg1222h anotó: "La apoyo 10000% . Está pagando para que su show esté espectacular. Tiene derecho a reclamar si alguien no está cumpliendo con el trabajo". Lauranoemi.g afirmó: "Un profesional del nivel de Shakira exige mucho y ella debe pagar muy bien para que todo salga como ella lo desee así que no es maltrato". 00valiente anotó: "Para llegar a el nivel de éxito de un artista como ella, conlleva a él mismo nivel de exigencia".

Tampoco faltaron los detractores como abigailguevara58 que señaló: "Es odiosa" o Estefany_Francy que la calificó: "Groserita la tipa", incluso hubo quienes recordaron incidentes pasados como cuando le bajó la mano de una manera brusca a una de sus bailarinas en febrero de 2025.

Moscas en la casa

El balance general de la apertura de la residencia de la artista en Madrid es positivo. La mayor parte de los medios de comunicación reconocen que en las dos horas de espectáculo tuvieron calidad y un repertorio muy digno de su trayectoria de más de 30 años. Sin embargo, hubo algunos que se quejaron porque la organización no llenó sus espectativas.

De acuerdo a lo anotado por la agencia EFE, además del pequeño fallo en el sonido, también hubo desorganización al momento de la entrada, lo que provocó que algunos tuvieran que hacer filas demasiado largas.