Posada del Centro Histórico: recorrido y horarios del martes 9 de diciembre

Las posadas son una tradición guatemalteca que combinan canto, rezo y reflexión. Su estructura simbólica recuerda el peregrinaje de San José y la Virgen María antes del nacimiento de Jesús. Según la Biblia, la pareja viajó de Galilea a Belén por un censo ordenado por el emperador romano Augusto César.

Durante ese recorrido, María, que estaba embarazada, dio a luz al Niño Dios en un pesebre de Belén, ya que no encontraron posada donde pasar la noche.

Esta representación es especialmente significativa para el pueblo católico, pues rememora ese momento de fe y esperanza. En ese espíritu, la Municipalidad de Guatemala organiza la Posada del Centro Histórico, una celebración que, durante una semana, representará este pasaje bíblico.

Existen registros de las posadas desde la época colonial. En sus apuntes, el Santo Hermano Pedro de Betancur (siglo XVII) las describía como coloridas y llenas de alegría.

La Posada del Centro Histórico será del martes 9 al miércoles 17 de diciembre. El recorrido del primer día será a partir de las 17 horas. Comenzará en el Barrio San Gaspar, 3.a avenida A 20-10, zona 1, y finalizará en la Plaza El Amate.

Fecha

Martes 9 de diciembre del 2025

Hora

Inicia a las 17 horas

Lugar

Comienza en el Barrio San Gaspar, 3a. Avenida A 20-10, zona 1

Se dirige a la Plaza el Amate

Precio

Actividad gratuita

