Premio Nobel de Literatura 2026: los candidatos latinoamericanos que podrían sorprender con el galardón

La Academia Sueca del Premio Nobel mantiene bajo total secreto las decisiones que toma acerca de sus ganadores. Sin embargo, eso no impide que los expertos y las casas de apuestas especulen y pongan algunos nombres sobre el estrado.

Aunque la verdad acerca del escritor que obtendrá este año el Premio Nobel de Literatura se revelará hasta este jueves 8 de octubre a las 7 horas (hora de Guatemala), en países como México y Argentina hay muchos con los dedos cruzados.

De acuerdo con el diario Milenio de México, en las casas de apuestas el nombre que más suena es el de la escritora china Can Xue, quien en años anteriores ha figurado también entre los más fuertes candidatos.

Inmediatamente después de ella aparece el japonés Haruki Murakami, seguido del australiano Gerald Murnane y el estadunidense Thomas Pynchon.

Latinoamericanos en la lucha

La primera latinoamericana en aparecer es la mexicana Cristina Rivera Garza. La autora de 62 años es descrita como escritora, poeta, ensayista e historiadora. En su obra combina archivo, memoria y denuncia social.

Ha ganado premios como el Sor Juana Inés de la Cruz, Anna Seghers, Roger Caillois, MacArthur y el Pulitzer 2024 por El invencible verano de Liliana, donde reconstruye el feminicidio de su hermana. Entre sus libros destacan Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión, La muerte me da y Autobiografía del algodón.

El argentino César Aira es escritor y traductor. Ha publicado más de cien libros, la mayoría de ellos novelas cortas. Entre los premios que ha obtenido se cuentan el Roger Caillois (2014) Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas (2016) y el Formentor (2021). Gran parte de su obra, está exhibida en el Museo Barrio de Flores, Ramón Falcón 2207. Ha sido un candidato recurrente al Nobel en los últimos años.

La argentina también argentina Samanta Schweblin escribe cuentos y novelas. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas. Es autora de Distancia de rescate, Pájaros en la boca, Siete casas vacías y El buen mal, Entre sus galardones se cuentan el Premio Casa de las Américas, el National Book Award y el Premio AENA.

El chileno Raúl Zurita es otro de los candidatos con posibilidades. Es poeta, narrador y performance. Reconocido por su estilo neovanguardista. Entre sus obras figuran piezas como Purgatorio, Anteparaíso y La vida nueva. Cofundador del colectivo CADA, utilizó la poesía como resistencia tras su detención y torturas durante la dictadura de Pinochet. Ha obtenido premios como el Nacional de Literatura (2000) y Reina Sofía (2020).

Los ganadores anteriores

Solo seis autores latinoamericanos han alcanzado la gloria del Nobel, entre ellos, por supuesto, destaca Miguel Ángel Asturias, quien fue el segundo en obtenerlo. He aquí la lista de escritores nacidos en América Latina que se destacaron con el galardón: