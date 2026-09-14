Premios Emmy 2026: cuándo son, a qué hora y dónde ver la gala

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Premios Emmy 2026: cuándo son, a qué hora y dónde ver la gala

Los Premios Emmy 2026 celebrarán su edición 78 en Los Ángeles. Conozca a qué hora comienza la gala y dónde verla en Guatemala.

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Premios Emmy 2026: cuándo son, a qué hora y dónde ver la gala

'The Pitt" es la serie más nominada de la 78ª edición de los Pemios Emmy con un total de 25 nominaciones. (Foto Prensa Libre: EFE/ Caroline Brehman/ARCHIVO)

La gala principal de los Premios Emmy 2026, que este año llega a su edición 78, se celebrará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde se reconocerá lo mejor de la televisión.

Este año la ceremonia principal se celebrará en lunes y comenzará con la alfombra roja, programada para las 18 horas de Guatemala, en la cual desfilarán decenas de figuras de la televisión nominadas en esta edición.

La conducción estará a cargo de la actriz, productora y directora estadounidense Mariska Hargitay, quien debutará como conductora de este evento.

Además de Hargitay, han sido convocadas otras estrellas para presentar a los ganadores, entre ellas Zendaya, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Odessa A’zion y Alan Cumming.

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LOS ANGELES (United States), 15/09/2025.- English actor Owen Cooper holds the award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for 'Adolescence', in the press room during the 77th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2025. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Premios Emmy 2026: la lista de nominados en las principales categorías de la 78.ª edición, donde destacan The Pitt, Hacks y Beef

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La ceremonia principal de los premios Emmy 2026 se transmitirá en vivo en Estados Unidos. En Guatemala también podrá seguirse a través del canal de cable TNT y en streaming, por HBO Max, así como en la cuenta oficial de TikTok de NBC.

Este año, además, los premios Emmy entregarán un nuevo galardón. Se trata del Premio al Legado, que se entregará “a programas de televisión que hayan tenido un impacto profundo y duradero en el público, y que siguen siendo relevantes para la sociedad, la cultura y la industria”, según informaron en un comunicado.

Otras estatuillas ya se entregaron como parte de los Creative Arts Emmy Awards, celebrados el 5 y 6 de septiembre del 2026 en el mismo recinto, en diferentes categorías técnicas y artísticas de la televisión, como casting, producción, dirección, cinematografía, edición de sonido, composición musical, diseño de títulos y efectos visuales, entre otras.

Nominados de los Premios Emmy 2026

Entre los más nominados de este año destaca The Pitt, de HBO, que cuenta con 25 postulaciones. Esta es la lista de las producciones con más nominaciones de esta edición:

  • The Pitt: 25 nominaciones
  • Hacks: 24 nominaciones
  • Widow’s Bay: 19 nominaciones
  • Pluribus: 18 nominaciones
  • Beef: 16 nominaciones
  • DTF St. Louis: 13 nominaciones
  • Saturday Night Live: 11 nominaciones
  • Spider-Noir: 11 nominaciones

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo’s Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow’s Bay
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow’s Bay
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary
Lisa Kudrow está nominada a Mejor actriz principal de una serie de comedia por su participación en "The Comeback". "(Foto Prensa Libre: EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking

Mejor serie dramática

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends and Neighbors

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — The Diplomat
  • Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon — The Gilded Age
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — The Diplomat
  • Rhea Seehorn — Pluribus
  • Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Oscar Isaac está nominado en la categoría de Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión, por su participación en "Beef". (Foto Prensa Libre: EFE/ Jill Connelly/ARCHIVO)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — The Diplomat
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Mejor serie limitada o antológica

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Riz Ahmed — Bait
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac — Beef
  • Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Claire Danes — The Beast in Me
  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures
  • Carey Mulligan — Beef
  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Mejor serie de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Saturday Night Live
Zendaya está nominada a Mejor actriz principal de una serie dramática, por su papel en "Euphoria". (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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