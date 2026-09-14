Premios Emmy 2026: cuándo son, a qué hora y dónde ver la gala

La gala principal de los Premios Emmy 2026, que este año llega a su edición 78, se celebrará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde se reconocerá lo mejor de la televisión.

Este año la ceremonia principal se celebrará en lunes y comenzará con la alfombra roja, programada para las 18 horas de Guatemala, en la cual desfilarán decenas de figuras de la televisión nominadas en esta edición.

La conducción estará a cargo de la actriz, productora y directora estadounidense Mariska Hargitay, quien debutará como conductora de este evento.

Además de Hargitay, han sido convocadas otras estrellas para presentar a los ganadores, entre ellas Zendaya, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Odessa A’zion y Alan Cumming.

La ceremonia principal de los premios Emmy 2026 se transmitirá en vivo en Estados Unidos. En Guatemala también podrá seguirse a través del canal de cable TNT y en streaming, por HBO Max, así como en la cuenta oficial de TikTok de NBC.

Este año, además, los premios Emmy entregarán un nuevo galardón. Se trata del Premio al Legado, que se entregará “a programas de televisión que hayan tenido un impacto profundo y duradero en el público, y que siguen siendo relevantes para la sociedad, la cultura y la industria”, según informaron en un comunicado.

Otras estatuillas ya se entregaron como parte de los Creative Arts Emmy Awards, celebrados el 5 y 6 de septiembre del 2026 en el mismo recinto, en diferentes categorías técnicas y artísticas de la televisión, como casting, producción, dirección, cinematografía, edición de sonido, composición musical, diseño de títulos y efectos visuales, entre otras.

Nominados de los Premios Emmy 2026

Entre los más nominados de este año destaca The Pitt, de HBO, que cuenta con 25 postulaciones. Esta es la lista de las producciones con más nominaciones de esta edición:

The Pitt: 25 nominaciones

Hacks: 24 nominaciones

Widow’s Bay: 19 nominaciones

Pluribus: 18 nominaciones

Beef: 16 nominaciones

DTF St. Louis: 13 nominaciones

Saturday Night Live: 11 nominaciones

Spider-Noir: 11 nominaciones

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor actor principal en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man

Steve Carell — Rooster

Matthew Rhys — Widow’s Bay

Jason Segel — Shrinking

Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — The Bear

Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow — The Comeback

Jean Smart — Hacks

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Colman Domingo — The Four Seasons

Paul W. Downs — Hacks

Harrison Ford — Shrinking

Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root — Widow’s Bay

Michael Urie — Shrinking

Tyler James Williams — Abbott Elementary

Lisa Kudrow está nominada a Mejor actriz principal de una serie de comedia por su participación en "The Comeback". "(Foto Prensa Libre: EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey — Widow’s Bay

Hannah Einbinder — Hacks

Janelle James — Abbott Elementary

Kate O’Flynn — Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter — Hacks

Jessica Williams — Shrinking

Mejor serie dramática

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Rufus Sewell — The Diplomat

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon — The Gilded Age

Chase Infiniti — The Testaments

Keri Russell — The Diplomat

Rhea Seehorn — Pluribus

Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball — The Pitt

Billy Crudup — The Morning Show

Shawn Hatosy — The Pitt

Gerran Howell — The Pitt

Jack Lowden — Slow Horses

Tom Pelphrey — Task

Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Oscar Isaac está nominado en la categoría de Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión, por su participación en "Beef". (Foto Prensa Libre: EFE/ Jill Connelly/ARCHIVO)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden — The Pitt

Fiona Dourif — The Pitt

Allison Janney — The Diplomat

Katherine LaNasa — The Pitt

Sepideh Moafi — The Pitt

Julianne Nicholson — Paradise

Karolina Wydra — Pluribus

Mejor serie limitada o antológica

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Riz Ahmed — Bait

Jason Bateman — Black Rabbit

Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac — Beef

Matthew Rhys — The Beast in Me

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Claire Danes — The Beast in Me

Sally Field — Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan — Beef

Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook — All Her Fault

Mejor serie de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live