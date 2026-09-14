Escenario
Premios Emmy 2026: cuándo son, a qué hora y dónde ver la gala
Los Premios Emmy 2026 celebrarán su edición 78 en Los Ángeles. Conozca a qué hora comienza la gala y dónde verla en Guatemala.
'The Pitt" es la serie más nominada de la 78ª edición de los Pemios Emmy con un total de 25 nominaciones. (Foto Prensa Libre: EFE/ Caroline Brehman/ARCHIVO)
La gala principal de los Premios Emmy 2026, que este año llega a su edición 78, se celebrará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde se reconocerá lo mejor de la televisión.
Este año la ceremonia principal se celebrará en lunes y comenzará con la alfombra roja, programada para las 18 horas de Guatemala, en la cual desfilarán decenas de figuras de la televisión nominadas en esta edición.
La conducción estará a cargo de la actriz, productora y directora estadounidense Mariska Hargitay, quien debutará como conductora de este evento.
Además de Hargitay, han sido convocadas otras estrellas para presentar a los ganadores, entre ellas Zendaya, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Odessa A’zion y Alan Cumming.
La ceremonia principal de los premios Emmy 2026 se transmitirá en vivo en Estados Unidos. En Guatemala también podrá seguirse a través del canal de cable TNT y en streaming, por HBO Max, así como en la cuenta oficial de TikTok de NBC.
Este año, además, los premios Emmy entregarán un nuevo galardón. Se trata del Premio al Legado, que se entregará “a programas de televisión que hayan tenido un impacto profundo y duradero en el público, y que siguen siendo relevantes para la sociedad, la cultura y la industria”, según informaron en un comunicado.
Otras estatuillas ya se entregaron como parte de los Creative Arts Emmy Awards, celebrados el 5 y 6 de septiembre del 2026 en el mismo recinto, en diferentes categorías técnicas y artísticas de la televisión, como casting, producción, dirección, cinematografía, edición de sonido, composición musical, diseño de títulos y efectos visuales, entre otras.
Nominados de los Premios Emmy 2026
Entre los más nominados de este año destaca The Pitt, de HBO, que cuenta con 25 postulaciones. Esta es la lista de las producciones con más nominaciones de esta edición:
- The Pitt: 25 nominaciones
- Hacks: 24 nominaciones
- Widow’s Bay: 19 nominaciones
- Pluribus: 18 nominaciones
- Beef: 16 nominaciones
- DTF St. Louis: 13 nominaciones
- Saturday Night Live: 11 nominaciones
- Spider-Noir: 11 nominaciones
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
- Steve Carell — Rooster
- Matthew Rhys — Widow’s Bay
- Jason Segel — Shrinking
- Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — The Bear
- Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow — The Comeback
- Jean Smart — Hacks
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking
Mejor serie dramática
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task
- Rufus Sewell — The Diplomat
- Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon — The Gilded Age
- Chase Infiniti — The Testaments
- Keri Russell — The Diplomat
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Zendaya — Euphoria
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor serie limitada o antológica
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Riz Ahmed — Bait
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac — Beef
- Matthew Rhys — The Beast in Me
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Claire Danes — The Beast in Me
- Sally Field — Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan — Beef
- Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Mejor serie de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live