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Premios Emmy 2026: la lista de nominados en las principales categorías de la 78.ª edición, donde destacan The Pitt, Hacks y Beef
Se reveló la lista de nominados a la 78.ª edición de los Premios Emmy, en la que actores y figuras de la televisión competirán por el codiciado galardón, entre ellos Óscar Isaac, Zendaya y Noah Wyle.
El actor británico Owen Cooper sostiene el premio al Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película de Antología por 'Adolescence', en la sala de prensa durante la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy. (Foto Prensa Libre: EFE)
Con la participación de los ganadores del Emmy Liza Colón-Zayas (The Bear) y Jeff Hiller (Somebody Somewhere), se dieron a conocer las nominaciones de la 78.ª edición de los Premios Emmy este miércoles 8 de julio desde el Teatro Wolf, en el Centro de Medios Saban.
Producciones como The Pitt brillaron en esta edición de los Premios de la Academia de la Televisión, al alcanzar 25 candidaturas en la categoría de drama, mientras que Hacks obtuvo 24 nominaciones en la categoría de comedia.
Los Premios Emmy resaltaron que, en su 78.ª edición, se contabilizaron 28 nominados por primera vez en todas las categorías de interpretación, entre ellos Patrick Ball (The Pitt), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story) y Charles Melton (Beef).
Asimismo, otras figuras del mundo de la televisión recibieron diversas nominaciones por sus actuaciones, interpretaciones y trabajo en televisión, como Jason Bateman, con cuatro nominaciones (actuación y dirección por Black Rabbit; actuación y producción por DTF St. Louis), y Noah Wyle (actuación, dirección y producción por The Pitt).
Según el portal de los Emmy, la votación final en línea comenzará el 17 de agosto del 2026, mientras que la gala de la 78.ª edición de los Premios Emmy se transmitirá el 14 de septiembre desde el Teatro Peacock, en LA Live. Podrá verse por NBC y en streaming a través de Peacock.
Conozca a los nominados de esta edición, entre quienes destacan el guatemalteco Óscar Isaac, la actriz Zendaya y el actor y director Noah Wyle.
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo's Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow's Bay
Mejor serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Mejor miniserie
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor actor en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (Widow's Bay)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Mejor actriz en una serie de comedia
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
- Jean Smart (Hacks)
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
- Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz en una serie de drama
- Carrie Coon (The Gilded Age)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Mejor actor en una miniserie
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Óscar Isaac (Beef)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Mejor actriz en una miniserie
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Carey Mulligan (Beef)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia
- Dale Dickey (Widow's Bay)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Abbott Elementary)
- Kate O'Flynn (Widow's Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo's Got Money Troubles)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Shrinking)
Mejor actor secundario en una serie de comedia
- Colman Domingo (The Four Seasons)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Nick Offerman (Margo's Got Money Troubles)
- Stephen Root (Widow's Bay)
- Michael Urie (Shrinking)
- Tayler James Williams (Abbott Elementary)
Mejor actriz secundaria en una serie de drama
- Taylor Deardon (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Mejor actor secundario en una serie de drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Mejor actriz secundaria en una miniserie
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Beef)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette)
Mejor actor secundario en una miniserie
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Beef)
- Nick Offerman (Death by Lightning)