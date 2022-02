Premios Goya 2022: Javier Bardem gana como Mejor Actor Protagonista y lo dedica a Penélope Cruz y a su madre

Además, dio un sentido homenaje a su madre, la actriz Pilar Bardem, fallecida en julio pasado.

“Se lo dedico con todo el corazón a una mujer, la que me parió, me enseñó a vivir, a sobrevivir, que me enseñó el amor, la pasión y respeto por este oficio tan hermoso. A mi amada madre Pilar Bardem, ejemplo ético y de compromiso, y referente para mí, que aparte de una actriz inmensa es uno de los mejores seres humanos”, agregó emocionado.

Bardem ya era el actor español con más premios Goya, este es el sexto que suma en su trayectoria como intérprete y el segundo a las órdenes de León de Aranoa después de “Los lunes al sol” (2002). Ha estado nominado en diez ocasiones.

Además, es el único actor español que ha ganado un Oscar -por “No es país para viejos” de los hermanos Coen en 2007- y este año está nominado por “Being the Ricardos”.

“El buen patrón” hace historia

Previo a que iniciara el evento, El buen patrón ya había hecho historia al participar con 20 nominaciones, algo que ninguna película en estos galardones había conseguido hasta la fecha. Además, la producción se llevó el premio a la mejor película.

Javier Bardem fue nombrado mejor actor protagonista por su participación en El buen Patrón mientras que Blanca Portillo se llevó el Goya a mejor actriz protagonista por Maixabel.

El reconocimiento a Cate Blanchett

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz fueron los encargados de entregar el primer Goya Internacional que concede la Academia de Cine a la estrella australiana Cate Blanchett, que declaró su amor por el cine español desde que era niña: “Cuando estaba en el instituto, vi a Buñuel y eso cambió cómo veía el mundo”.

La actriz, poseedora de los más prestigiosos premios cinematográficos del mundo, comparó a sus anfitriones españoles con grandes parejas de creadores del cine, como Gena Rowlands y John Cassavetes, y Katharine Hepburn y George Cukor.

Cate Blanchett recibe el primer Goya Internacional en el Palau de @LesArtsValencia #Goya2022 pic.twitter.com/0zmT5hjjpB — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2022

“Son una pareja legendaria, para mi es un honor. Son una inspiración”, dijo Blanchett antes de desearle suerte a Penélope Cruz en los Óscar en la categoría a mejor actriz por “Madres paralelas”, de Almodóvar.

La actriz australiana se refirió a Almodóvar en tono humor afirmando que “tiene tanto talento que da hasta asco”.

“No podemos ni siquiera empezar a hablar de Pedro, cuando estaba en el instituto vi la obra de (Luis) Buñuel y eso cambio por completo cómo veía el mundo; desde entonces me atrae el lenguaje visual del cine español”, indicó.

El regreso de Joaquín Sabina

Otro momento memorable fue la participación de Joaquín Sabina, quien eligió la canción “Tan joven y tan viejo” para reaparecer en los escenarios después de dos años.

El artista ofreció una versión en acústico de este tema, junto a Leiva, con quien logró el Goya a Mejor Canción Original en 2018 por “La llamada”.

El mismo día de su 73 cumpleaños y justo dos años después de su última actuación en público, Sabina, quien vestía un traje de rayas negro y sombrero, estuvo por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios del cine español. Tras la actuación, el artista únicamente dijo “Viva el cine español”, antes de dejar el escenario.

Esta fue la primera actuación de Joaquín Sabina desde el concierto del 12 febrero de 2020 en Madrid, donde sufrió una caída al foso y tuvo que ser hospitalizado.

Mejor música original

Zeltia Moltes se hizo el Goya a mejor Música Original por su trabajo en “El buen patrón”, en una categoría en la que Alberto Iglesias podría haber batido su récord de once premios y que es la tercera ocasión en que se lo lleva una mujer.

Emocionadísima y sin poder contener las lágrimas, Moltes, que logró el Goya al segundo intento tras la nominación a mejor canción de “Frágil equilibrio” (2016), se refirió inmediatamente a sus padres.

“Mi madre tuvo que trabajar día y noche para pagar una medicación carísima y para que su hija pudiera hacer lo que le gustaba. Mi padre intento ser director de cine y cantar y espero que a través de mí sienta que lo consiguió”, señaló.