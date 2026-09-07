Prensa Libre abre sus puertas con recorridos conmemorativos por la redacción, la cabina de radio y la hemeroteca

Desde el lugar donde cada día se transforma la información en noticias, los guatemaltecos podrán conocer cómo se desarrolla el proceso periodístico de Prensa Libre y el trabajo que permite llevar a sus distintas plataformas los acontecimientos que marcan al país.

Con motivo de sus 75 años, Prensa Libre abre sus puertas con recorridos conmemorativos que permitirán a sus lectores adentrarse en los espacios donde se producen las noticias y conocer parte de la historia del medio.

Prensa Libre nació el 20 de agosto de 1951 por iniciativa de cinco periodistas que buscaban informar a Guatemala con honradez, independencia y dignidad. Durante 75 años ha registrado los acontecimientos que forman parte de la historia del país, mientras ha transformado la manera de llevar información a sus audiencias.

Durante el recorrido, los visitantes conocerán la historia de sus cinco fundadores: Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, quienes fundaron el medio con la convicción de informar con independencia, principio que ha sido lema durante estos 75 años.

También podrán observar las rotativas encargadas de imprimir miles de ejemplares, recorrer la hemeroteca que resguarda 75 años de publicaciones y visitar la redacción, donde las noticias se actualizan minuto a minuto.

El recorrido incluye uno de los sets de Guatevisión y la cabina de Prensa Libre Radio, además de la oportunidad de conocer al equipo que trabaja cada día para informar a las audiencias en las distintas plataformas.

Para participar en los recorridos conmemorativos, los interesados deberán llenar un formulario. Entre las solicitudes recibidas se seleccionará a quienes tendrán la oportunidad de recorrer las instalaciones y conocer el trabajo de los equipos de Prensa Libre, Guatevisión y Prensa Libre Radio.

“Vive una experiencia única recorriendo nuestra redacción multimedial, cabina de radio y hemeroteca”, dice la invitación al público.

Fechas:

Disponibles en septiembre

Horario:

10 horas

Lugar:

13 calle, 9-31, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada:

Para participar en el proceso de selección, deberá llenar una solicitud a través del formulario: https://prensalibre.typeform.com/to/CTpj2OFk

Al completar el formulario ingresará al proceso de selección para participar en el recorrido y conocer el trabajo de Prensa Libre.

Duración del recorrido:

Entre 60 y 90 minutos, durante los cuales podrá conocer la historia del medio y los procesos de producción de las noticias, la impresión del periódico, la radio, la televisión y otros detalles.

Dato para resaltar:

Los asistentes serán seleccionados entre las personas registradas

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