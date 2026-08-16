Periodismo independiente al servicio del país: el legado que Prensa Libre mantiene después de 75 años

Según el historiador Aníbal Chajón, “las potencias vencedoras habían establecido áreas de control en Europa, pero la expansión del comunismo, especialmente tras el triunfo de la Revolución china en 1949, profundizó la polarización internacional”. La guerra de Corea, iniciada en 1950, evidenció esa confrontación entre bloques y definió el contexto geopolítico de los primeros años de la década. Guatemala, por su parte, atravesaba una época que Chajón describe como “entusiasta”.

En nuestro país, luego de los movimientos revolucionarios de 1944 y el inicio del período democrático en el que resultó elegido Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) y, posteriormente, Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954) “predominaba un ambiente de optimismo entre distintos sectores sociales. La juventud tenía muchas expectativas, pero también el empresariado”, indica Chajón.

El historiador señala que ese clima de confianza también estuvo influido “por la recuperación de la economía interna que comenzó durante el gobierno de Jorge Ubico”. Aunque es un aspecto “poco mencionado”, Chajón afirma que “la eliminación de las deudas que mantenían sujetos a muchos indígenas y la obligación impuesta a los finqueros de pagar salarios contribuyeron a reactivar el mercado interno”.

A su juicio, los efectos de estas medidas se reflejaron con mayor claridad durante la década de 1950, cuando Guatemala experimentó un período de crecimiento económico y transformación social.

Y “los fundadores de Prensa Libre eran personas maduras en esa época, pero relativamente jóvenes”, por lo tanto, tenían clara la coyuntura tanto global como nacional, al momento de la fundación del diario.

Línea editorial

Su primer editorial, publicado el 20 de agosto de 1951, "A modo de presentación", es claro. Los cinco fundadores establecieron que “Prensa Libre viene a restablecer el equilibrio entre la prensa independiente y la prensa gobiernista”. Ese equilibrio, explica Chajón, se tradujo en una línea editorial objetiva, que “criticaba a Estados Unidos cuando lo consideraba necesario, pero que rechazaba de forma tajante a la Unión Soviética”, y fue esa visión, alejada de los extremos, que marcó el éxito del rotativo desde sus primeros años.

En el editorial, además de fijar el objetivo de restablecer el equilibrio entre la prensa independiente y la gobiernista, los fundadores definieron su carácter como "equidistante del gobierno y de los partidos políticos", y advirtieron de que no saldrían "con el propósito de hacer una oposición sistemática e intransigente" hacia los actos de gobierno, aunque sí se comprometían a "denunciar las arbitrariedades, los malos manejos de la cosa pública".

El texto también fijó una postura frente a los extremos ideológicos de la época: "Rechazamos los extremismos de la izquierda y de la derecha (…) por razones históricas y por obra de las corrientes que se hacen sentir en el mundo".

Ese principio de independencia se reafirmó 11 años después, en noviembre de 1962, cuando los socios —entre ellos, Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa e Isidoro Zarco— publicaron un ideario titulado Razón de ser de nuestro periodismo independiente, para dejar constancia, ante un proceso electoral, de que el periódico no tomaría partido ni apoyaría a ningún candidato.

El documento define la independencia periodística no como "una actitud egoísta ni insensible a las urgencias de la vida política nacional", sino como "bastión del supremo interés de la generalidad, que es el de la patria".

Este documento, además, prohibía a los directivos del periódico inscribirse en partidos políticos o pronunciarse a favor de candidatos sin antes renunciar a su cargo, una regla que —según el texto— buscaba proteger "la elasticidad de criterio indispensable para analizar y comentar el fenómeno político".

Fue precisamente ese compromiso el que, según relata Chajón, le costó la vida a Isidoro Zarco, uno de los fundadores y socios firmantes de aquella resolución de 1962, asesinado años después en un hecho que causó un fuerte impacto público.

Prensa Libre publicó el 20 de agosto de 1951 su primer editorial, A modo de presentación, en el que expuso los principios de independencia y servicio a los intereses del país que orientarían al diario. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL. Página de Prensa Libre del 29 de agosto de 1951, con espacios de opinión y caricatura que formaron parte de la propuesta editorial del diario desde sus primeras ediciones. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

Nuevos enfoques

Ese mismo espíritu fundacional —el de mantenerse alejado de los extremos— explica, en buena medida, por qué Prensa Libre logró sobrevivir donde otros medios desaparecieron.

Chajón recuerda que, cuando nació este rotativo en 1951, el diario apostó a un público distinto al que se enfocaban los otros periódicos de la época, y con ello innovó en la manera en la que se leía en aquel entonces al implementar un formato más ágil, con secciones nuevas —nacional, internacional, cultural, deportiva— que organizaban la información de una manera distinta.

Fue esa capacidad de leer a su audiencia, dice el historiador, la que permitió a Prensa Libre capturar generación tras generación, incluso cuando surgieron otros competidores. Y fue esa misma lógica de adaptación constante la que, medio siglo después, llevaría al diario a convertirse, en 1996, en el primer periódico guatemalteco con versión completa en internet.

El aporte a la sociedad

Esa capacidad de permanecer —de seguir siendo un mismo referente durante 75 años, a pesar de los cambios de formato, de tecnología y de época— es, para diferentes sectores, el verdadero aporte de Prensa Libre a la sociedad guatemalteca.

Porque para que un periodismo perdure durante tanto tiempo, independiente, honrado y digno, es imprescindible la prevalencia de los valores con los que se cimentó, en cada una de las coberturas, para que los lectores tengan la confianza de que el contenido que leen responde únicamente a los hechos, y no a intereses ajenos.

Además, "Prensa Libre no publica rumores, (...) sabemos que somos un medio de referencia que además, hemos contribuido a educar a buena parte de la población a través de nuestras publicaciones. Verificamos los hechos, utilizamos fuentes identificadas —salvo contadas excepciones en las que es necesario protegerlas— y procuramos que sean pertinentes, es decir, personas con conocimiento y autoridad sobre los temas que abordamos. Toda esa serie de valores son los pilares que nos han permitido mantenernos durante estos 75 años", dice Antonio Barrios, jefe de la Redacción de Prensa Libre.

Es por eso que, frente a la multiplicación de plataformas digitales, el medio sigue siendo "un verdadero referente objetivo" para seguir el pulso político y social del país, afirma Raquel Zelaya, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien reconoce que uno de los méritos del diario ha sido "haber logrado mantener una línea editorial muy leal a sus fundadores".

Y esa confianza no se construye de un día para otro. Los fundadores y primeros periodistas tuvieron que enfrentarse a numerosos retos para que Prensa Libre sea hoy “una guía para la población que quiere saber qué está pasando en el país”, expresa Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), al recordar los momentos más complicados de la historia reciente en los cuales el diario estuvo presente.

Arias insiste en que la credibilidad no se construye adoctrinando, sino ofreciendo a cada guatemalteco los elementos para decidir por sí mismo, porque "la imparcialidad es clave en el desarrollo de opinión".

Prensa Libre ha documentado los procesos electorales y la participación ciudadana a lo largo de su historia. Guatemaltecos acuden a votar durante la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto del 2023, en el Colegio Valle Verde, zona 15 capitalina. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Medio de referencia

Cada uno de los periodistas que han pasado por esta redacción es consiente de la responsabilidad que implica informar a toda una sociedad en un medio de referencia. Y es precisamente esa intención de servir de referencia, más que imponer una postura, la que ha convertido al diario en un contrapeso frente al poder.

“Sus preguntas, investigaciones y reportajes adquieren un peso que obliga a las autoridades a responder”, reflexiona Enrique Font, presidente de la Cámara de la Industria, para quien esa función resulta indispensable en un país donde empresarios y ciudadanos en general necesitan entender el clima de negocios y las políticas públicas con más contexto del que ofrece la inmediatez de las redes sociales.

Ese peso institucional, coincide Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, se ha sostenido durante siete décadas y media sobre un mismo principio: la defensa de "la libertad de emisión del pensamiento", sin la cual, advierte, "no puede haber desarrollo, no puede haber combate a las injusticias".

Balance periodístico

Desde que se publicó el primer ejemplar, el 20 de agosto de 1951, Prensa Libre siempre ha tenido claro que sus publicaciones se mantendrían al margen de los extremos, y es justamente eso lo que Hugo Maul, actual presidente de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), identifica como el sello distintivo de la sección Mundo Económico del diario, la cual, según indica, “ha procurado mantener siempre un balance de fuentes y de diversas formas de ver los fenómenos del país”, en momentos en que —advierte— otros medios "se la juegan con una sola visión".

Maul la compara con el personaje Pepe Grillo, la conciencia crítica de los cuentos infantiles: una voz que no se deja arrastrar por los extremos y que, precisamente por eso, se ha ganado la confianza de sus lectores durante las casi cuatro décadas que él mismo lleva siguiendo de cerca al gremio periodístico guatemalteco.

Y es a cabalidad esa misma función, vista desde fuera del país, la que se inscribe en una historia todavía más amplia: la de las democracias latinoamericanas que necesitan medios capaces de sostener la rendición de cuentas, incluso "en contextos de alta polarización o de restricciones a las libertades", plantea Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para quien experiencias como la de Prensa Libre demuestran que "una prensa libre es un componente indispensable del desarrollo institucional y democrático".

Prensa Libre documentó los efectos de la pandemia de covid en Guatemala. Personas esperan para someterse a una prueba en una unidad móvil del Ministerio de Salud, instalada en el mercado El Guarda, zona 11 capitalina, el 3 de enero del 2022. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Memoria e identidad

Esa vigilancia diaria, sostenida durante 75 años, ha dejado, además, algo que ningún otro archivo de la Nación conserva de manera tan continua: "El registro de todo lo que ha pasado en el país", dice Chajón. Ahí, explica, quedaron los cambios de gobierno y los desastres naturales, las leyes que se discutieron y hasta las bodas y bautizos que llenaban la vieja sección de Sociales. "El que no consulta la hemeroteca no sabe de lo que se pierde", resume.

Esa cobertura ininterrumpida, coincide Font, ha convertido a este diario en "un testigo constante de las transformaciones de Guatemala", capaz de documentar, día a día, la evolución de un tejido productivo que hoy luce irreconocible frente al de hace tres cuartos de siglo.

Es, en el fondo, lo que Lauría describe como el "primer borrador de la historia": un registro que resulta esencial; sostiene, para que las sociedades no repitan los errores de su pasado.

Arias, por su parte, prefiere pensar ese archivo en clave humana, más que institucional: a su criterio, Prensa Libre ha sido simplemente un cronista del país, "con sus días buenos, sus días malos, sus días feos", y celebra que la digitalización de la hemeroteca permita, en el futuro, revisar con nuevas herramientas —como la inteligencia artificial— todo lo que ese archivo guarda sobre la identidad guatemalteca.

Reto digital

Sostener esos pilares en la era digital, sin embargo, ha exigido adaptaciones. La transformación del medio —iniciada en 1996, apenas meses después de que internet llegara a Guatemala— obligó a la Redacción a aprender a escuchar a la audiencia sin ceder en los principios que sostienen la marca desde 1951, explica Barrios, para quien esa misma verificación de fuentes que menciona como pilar fundacional sigue siendo hoy la base de la credibilidad del medio, sin importar si la noticia llega en papel, en video o en una notificación al teléfono.