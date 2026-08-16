El aporte social que ha dado Prensa Libre a Guatemala

Dos destacan por su continuidad: la Maratón de la Cigüeña, cuyo origen se remonta a 1955 y que mantiene su actividad siete décadas después, y el programa educativo para voceadores, iniciado en 1995 y que en el 2025 cumplió 30 años.

Tradición desde 1955: La Maratón de la Cigüeña es una de las iniciativas sociales de mayor trayectoria de Prensa Libre.

La idea fue impulsada por Álvaro Contreras Vélez, uno de los fundadores del diario, y comenzó a organizarse en diciembre de 1955. En sus orígenes, el concurso fue denominado El Primer Niño del Año y posteriormente se popularizó como Maratón de la Cigüeña.

El primer concurso estuvo vinculado con el nacimiento del primer bebé del 1 de enero de 1956. El premio fue otorgado a Zoila Escobar de García, madre de Carlos García Escobar, quien nació a las cero horas con 25 segundos de ese día.

Desde sus comienzos, la iniciativa convocó a empresas y particulares para aportar premios y donaciones destinados a las madres y sus hijos.

Siete décadas después, la actividad continúa. En enero del 2026, tres bebés nacidos durante los primeros minutos del año en la Maternidad del Hospital Roosevelt recibieron camas, carriolas, pañales, ropa y productos para el cuidado infantil. Entre los aportes también hubo becas escolares.

La permanencia de la Maratón de la Cigüeña enlaza una iniciativa surgida durante los primeros años de Prensa Libre con la labor social que este rotativo mantiene en la actualidad.

Ganadores de la Maratón de la Cigüeña posan junto con el periodista Álvaro Contreras Vélez, creador de la actividad, frente al edificio de Prensa Libre, el 6 de septiembre de 1999. Foto Hemeroteca PL

Necesidad educativa

Otra iniciativa de larga trayectoria que permanece activa surgió para atender las necesidades educativas de los voceadores de Prensa Libre.

El proyecto comenzó en 1995 por impulso de María Mercedes Girón de Blank, como un programa de alfabetización desarrollado con el apoyo de la Comisión Nacional de Alfabetización (Conalfa).

Los primeros participantes fueron 40 voceadores que asistieron a dos centros educativos ubicados en las zonas 1 y 7 de la capital. Después de seis meses, aprobaron el primer grado de primaria.

El proyecto se consolidó con la Escuela de Voceadores, inaugurada en febrero del 2007 en la zona 1. La primera promoción de bachilleres en ciencias y letras egresó en noviembre del 2013.

Desde entonces, el programa ha permitido que voceadores, colaboradores y sus familias continúen sus estudios en diferentes niveles. Durante la pandemia también se adaptó a las circunstancias: en el 2020, los estudiantes concluyeron sus estudios de manera virtual y 13 personas se graduaron; en el 2021; el programa combinó clases virtuales y presenciales.

En tres décadas, más de 175 bachilleres se han graduado mediante el programa, mientras que 295 personas han completado la primaria con el respaldo de Conalfa.

Su continuidad quedó demostrada de nuevo en el 2025. El 7 de noviembre de ese año se graduó una nueva promoción de 10 bachilleres en ciencias y letras por madurez.

Alumnos de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre participan en su graduación. Durante 25 años, el programa ha apoyado la formación de cientos de voceadores, desde primaria hasta bachillerato por madurez. Foto Hemeroteca PL Tránsito del Carmen Funes y Patricia Barreda Funes, madre e hija, celebran juntas su graduación y agradecen a Prensa Libre el apoyo recibido durante su formación en la Escuela de Voceadores. Foto Hemeroteca PL

Otras acciones

La Maratón de la Cigüeña y el programa educativo para voceadores forman parte de una trayectoria más amplia de iniciativas sociales desarrolladas por Prensa Libre.

Entre ellas figura No más ángeles con hambre, desarrollada entre 1965 y 1969 con el respaldo de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) para combatir la desnutrición infantil.

En 1984 surgió la Comisión de Protección a Niños Huérfanos en Áreas de Conflicto (Copronihuac), que canalizó donaciones para menores afectados por el conflicto armado interno y mantuvo su labor durante más de 20 años.

En el ámbito ambiental se desarrollaron iniciativas a mediados de la década de 1990 para generar conciencia sobre la basura arrojada en las calles, así como Guardianes Ecológicos, que involucró a jóvenes y estudiantes en la protección de la naturaleza y la conservación de los recursos naturales.

Prensa Libre también desarrolla materiales educativos sobre distintas áreas del conocimiento y promovió Cobijas de Amor, iniciativa de apoyo a personas afectadas por las bajas temperaturas.

La solidaridad también se manifestó ante emergencias. Después de la erupción del volcán de Fuego del 3 de junio del 2018, Prensa Libre y Guatevisión impulsaron #FuerzaGuate para canalizar víveres, ropa y artículos de higiene hacia comunidades damnificadas de Chimaltenango y Escuintla.

Isidoro Zarco, fundador de Prensa Libre, participa en la entrega de premios a Zoila Escobar, madre de Carlos García Escobar, el primer niño del año, en enero de 1956. El bebé nació a las cero horas con 25 segundos del 1 de enero y fue el primer ganador del certamen que posteriormente se popularizó como Maratón de la Cigüeña. Foto Hemeroteca PL Jenglin Tarima Solís Vásquez, Evelin Felipe y Jennifer Cruz fueron premiadas en el Hospital Roosevelt por dar a luz durante el primer día del 2026. Felipe obtuvo el primer lugar; Tarima Solís Vásquez, el segundo, y Cruz, el tercero. Foto Hemeroteca PL

En movimiento por la educación

La labor social de Prensa Libre ha incorporado nuevas iniciativas a lo largo de sus 75 años. Una de las más recientes es En Movimiento por la Educación, carrera familiar organizada junto con Guatevisión que une la actividad deportiva con el apoyo a la formación de jóvenes guatemaltecos.

La iniciativa llegó en el 2026 a su segunda edición. El 15 de marzo, cientos de corredores participaron en un recorrido de cinco kilómetros en el Circuito de los Museos, zona 13 capitalina. Familias, niños y mascotas se sumaron a la actividad, que combinó deporte y convivencia con un propósito educativo.

El aporte de los participantes permite proporcionar suscripciones educativas a jóvenes de distintos centros de enseñanza. Los beneficiarios, estudiantes de diversificado y carreras técnicas, tienen acceso durante el ciclo escolar a contenidos impresos y digitales sobre matemáticas, tecnología, anatomía humana, redacción, ortografía, cultura, finanzas y temas de actualidad.

De esta manera, una actividad reciente se suma a otras iniciativas educativas y sociales impulsadas por Prensa Libre a lo largo de su historia. El propósito es facilitar a los estudiantes herramientas que contribuyan a ampliar sus conocimientos, formar criterio y prepararse para continuar sus estudios o incorporarse al ámbito laboral.

Estas acciones surgieron en contextos y con propósitos diferentes. En esa trayectoria, la Maratón de la Cigüeña y el programa educativo para voceadores sobresalen por su permanencia: después de décadas de funcionamiento, ambos mantienen su actividad como parte de la labor social de Prensa Libre al cumplir 75 años.