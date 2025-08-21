Prensa Libre convoca a concurso de arte Colores de Libertad

Prensa Libre invita a su audiencia a participar en este concurso de arte, cuya obra ganadora será la portada de la edición de independencia.

Pueden participar lectores de todas edades, quienes deben enviar una fotografía de su obra de arte.

Quien gane deberá presentar la obra en físico en las oficinas de Prensa Libre (13 calle 9-31 zona 1, Ciudad de Guatemala).

El tema del concurso es la Libertad.

Bases del concurso Colores de Libertad de Prensa Libre

Cada participante podrá enviar la foto de una sola obra, la cual debe ser de autoría propia y sin utilización directa o indirecta de inteligencia artificial generativa.

Técnicas: acrílico, crayón, lápiz, témpera, oleo acuarela, aerografía, o una técnica mixta. Sin intervención digital.

Tamaño: 40cm de ancho x 30cm de alto

Aspectos a evaluar: Creatividad, mensaje y aspectos técnicos.

Participación libre, sin límite de edad.

Los autores se comprometen a ceder los derechos de sus obras.

Para participar debe enviar una fotografía de la obra y si gana, deberá llevarla a Prensa Libre para tomarle una fotografía. No se admiten obras premiadas en otros concursos ni exhibidas públicamente.

Al subir la foto de la obra, los participantes aceptan la cesión de derechos a Prensa Libre para su publicación en este medio y otros asociados.

Selección y jurado

El consejo editorial de Prensa Libre evaluará las obras de arte tomando en cuenta:

Impacto visual y técnico.

Representación del tema: libertad

Creatividad, mensaje y aspectos técnicos.

Premio

La obra ganadora se publicará en la edición impresa de independencia.

Adicional, el ganador y dos finalistas recibirán una suscripción de Prensa Libre impresa o digital (a elegir).

Fecha límite para envío

Las fotografías de las obras deberán enviarse por medio del formulario a más tardar el jueves 4 de septiembre. No se aceptarán envíos fuera del plazo establecido.

Formulario para participar

Ingrese sus datos y la foto de su obra para participar, estos son los datos que deberá llenar: