Escenario
Prensa Libre convoca a concurso de arte Colores de Libertad
Prensa Libre invita a lectores de todas edades a participar en este concurso de arte para seleccionar la portada de la edición de independencia.
Niños y adultos sin límite de edad pueden participar en el concurso de arte Colores de Libertad de Prensa Libre. Imagen Prensa Libre.
Prensa Libre invita a su audiencia a participar en este concurso de arte, cuya obra ganadora será la portada de la edición de independencia.
Pueden participar lectores de todas edades, quienes deben enviar una fotografía de su obra de arte.
Quien gane deberá presentar la obra en físico en las oficinas de Prensa Libre (13 calle 9-31 zona 1, Ciudad de Guatemala).
El tema del concurso es la Libertad.
Bases del concurso Colores de Libertad de Prensa Libre
- Cada participante podrá enviar la foto de una sola obra, la cual debe ser de autoría propia y sin utilización directa o indirecta de inteligencia artificial generativa.
- Técnicas: acrílico, crayón, lápiz, témpera, oleo acuarela, aerografía, o una técnica mixta. Sin intervención digital.
- Tamaño: 40cm de ancho x 30cm de alto
- Aspectos a evaluar: Creatividad, mensaje y aspectos técnicos.
- Participación libre, sin límite de edad.
- Los autores se comprometen a ceder los derechos de sus obras.
- Para participar debe enviar una fotografía de la obra y si gana, deberá llevarla a Prensa Libre para tomarle una fotografía. No se admiten obras premiadas en otros concursos ni exhibidas públicamente.
- Al subir la foto de la obra, los participantes aceptan la cesión de derechos a Prensa Libre para su publicación en este medio y otros asociados.
Selección y jurado
El consejo editorial de Prensa Libre evaluará las obras de arte tomando en cuenta:
- Impacto visual y técnico.
- Representación del tema: libertad
- Creatividad, mensaje y aspectos técnicos.
Premio
La obra ganadora se publicará en la edición impresa de independencia.
Adicional, el ganador y dos finalistas recibirán una suscripción de Prensa Libre impresa o digital (a elegir).
Fecha límite para envío
Las fotografías de las obras deberán enviarse por medio del formulario a más tardar el jueves 4 de septiembre. No se aceptarán envíos fuera del plazo establecido.
Formulario para participar
Ingrese sus datos y la foto de su obra para participar, estos son los datos que deberá llenar:
- Nombre completo del autor
- Fecha de nacimiento
- No. de documento de identificación del autor o del padre o tutor
- Título de la obra
- Técnica utilizada
- Correo electrónico
- Número de teléfono de contacto