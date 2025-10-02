Presentación del libro “En un pueblo de la costa, del cual yo quiero acordarme” en Ciudad de Guatemala

Este próximo sábado 4 de octubre se efectuará la presentación del libro En un pueblo de la costa, del cual yo quiero acordarme en la librería Luis Cardoza y Aragón del Fondo de Cultura Económica (FCE), en Guatemala.

El libro será comentado por Víctor Muñoz y José Augusto Morales, y la actividad será moderada por Jaime Moreno.

“Ha dedicado su vida a la literatura como poeta, narrador, ensayista y académico. Fundador del Instituto de Literatura Guatemalteca y del Registro Permanente de Obras y Autores de la Literatura Guatemalteca, ha sido profesor universitario por más de 25 años en la Universidad de San Carlos”, según los datos biográficos del autor publicados por el FCE.

Asimismo, se menciona que se considera una figura comprometida con la difusión de las letras guatemaltecas, lo que lo convierte en un referente para nuevas generaciones de escritores.

Fecha

Sábado 4 de octubre de 2025

Hora

11 horas

Lugar

Librería Luis Cardoza y Aragón, Fondo de Cultura Económica (11 calle 6-50, zona 1, Centro Histórico)

Información del evento

Si desea conocer más datos sobre esta presentación, puede comunicarse con el FCE Guatemala al 5017-3130.

