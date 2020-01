Presentadora se burla de Joaquín Phoenix y causa ola de indignación

“Cuando se rasura ese bigote tiene una fractura en su vello facial. Tiene una de esas, ¿cómo se llaman? cicatriz de paladar hendido”, dijo la presentadora en su programa el pasado 7 de enero.

Williams hizo estos comentarios mientras se estiraba hacia arriba un labio con el dedo, lo que, de inmediato, causó la indignación y la crítica, tanto de seguidores del actor como de activistas, según consigna el sitio cosmopolitan.com.mx.

Mientras lo hacía, se escucha cómo los asistentes a su programa también lanzan carcajadas.

“Como embajadora de la Asociación de Paladar Hendido me da asco este comentario Wendy Williams. Imitar un labio leporino, hacer un chiste sobre él, es muy triste. ¿Sabes cuántas operaciones debe hacerse un niño con este condición?”, dijo en un tuit Carol Vorderman, citada por Cosmopolitan.

Los seguidores del actor también estallaron de indignación en las redes sociales y le exigieron a la presentadora que se disculpe.

El labio leporino y paladar hendido ocurren cuando la boca del bebé no se forman correctamente durante el embarazo.

El artículo resalta que “el actor nunca ha hablado formalmente de la causa detrás de la cicatriz de su labio”.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

— Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020