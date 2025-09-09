Presentan “Amadeus” en el teatro de la Universidad Popular

escenario

“Amadeus” llega al teatro de la Universidad Popular para mostrar el lado oscuro que rodeó a uno de los genios más grandes de la historia.

María Alejandra Guzmán

|

Amadeus

"Amadeus" estará en cartelera durante septiembre de 2025 en la UP. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El Diplomado de Arte Dramático de la Universidad Popular (UP) presentará Amadeus, de Peter Shaffer. Según la sinopsis oficial, esta puesta en escena revela cómo la envidia consumió y destruyó a un genio.

La obra está dirigida por René Estuardo Galdámez y cuenta con las actuaciones especiales de José Massella y Jorge Fajardo, según la publicación oficial del evento.

El pianista Josué Jocop estará a cargo de la interpretación musical en una función que se estrenará el próximo 12 de septiembre del 2025.

A continuación, los detalles clave de esta obra de teatro, que le permitirá descubrir los secretos tras una figura genial.

Fechas

Viernes y sábados entre el 12 y 27 de septiembre de 2025

Hora

19 horas

Lugar

Sala Manuel Galich de la UP, zona 1 capitalina

Precio

Q.75

Reservaciones

Adquiera sus boletos en preventa por medio del WhatsApp 3662-7776

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

María Alejandra Guzmán

