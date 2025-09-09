escenario
Presentan “Amadeus” en el teatro de la Universidad Popular
“Amadeus” llega al teatro de la Universidad Popular para mostrar el lado oscuro que rodeó a uno de los genios más grandes de la historia.
"Amadeus" estará en cartelera durante septiembre de 2025 en la UP. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El Diplomado de Arte Dramático de la Universidad Popular (UP) presentará Amadeus, de Peter Shaffer. Según la sinopsis oficial, esta puesta en escena revela cómo la envidia consumió y destruyó a un genio.
La obra está dirigida por René Estuardo Galdámez y cuenta con las actuaciones especiales de José Massella y Jorge Fajardo, según la publicación oficial del evento.
El pianista Josué Jocop estará a cargo de la interpretación musical en una función que se estrenará el próximo 12 de septiembre del 2025.
A continuación, los detalles clave de esta obra de teatro, que le permitirá descubrir los secretos tras una figura genial.
Fechas
Viernes y sábados entre el 12 y 27 de septiembre de 2025
Hora
19 horas
Lugar
Sala Manuel Galich de la UP, zona 1 capitalina
Precio
Q.75
Reservaciones
Adquiera sus boletos en preventa por medio del WhatsApp 3662-7776
