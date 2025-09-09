Presentan “Amadeus” en el teatro de la Universidad Popular

El Diplomado de Arte Dramático de la Universidad Popular (UP) presentará Amadeus, de Peter Shaffer. Según la sinopsis oficial, esta puesta en escena revela cómo la envidia consumió y destruyó a un genio.

La obra está dirigida por René Estuardo Galdámez y cuenta con las actuaciones especiales de José Massella y Jorge Fajardo, según la publicación oficial del evento.

El pianista Josué Jocop estará a cargo de la interpretación musical en una función que se estrenará el próximo 12 de septiembre del 2025.

A continuación, los detalles clave de esta obra de teatro, que le permitirá descubrir los secretos tras una figura genial.

Fechas

Viernes y sábados entre el 12 y 27 de septiembre de 2025

Hora

19 horas

Lugar

Sala Manuel Galich de la UP, zona 1 capitalina

Precio

Q.75

Reservaciones

Adquiera sus boletos en preventa por medio del WhatsApp 3662-7776

