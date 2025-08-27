Presentan el libro “Negocios blancos en la cuerda floja” de Julie López, obra sobre el narcotráfico en Guatemala

Julie López presentará su obra literaria, Negocios blancos en la cuerda floja, el próximo 28 de agosto. Durante la actividad conversará con la editora María del Carmen Deola sobre los detalles de este texto.

En este libro se narra la historia de tres hombres que se conocen en una prisión de Estados Unidos y cómo se involucran en el mundo del narcotráfico.

Según la sinopsis, se relata la historia del colombiano Horacio, el dominicano Sammy y el guatemalteco Otoniel, quienes se encuentran por primera vez en una cárcel de Nueva York.

Poco después de recuperar la libertad, los tres retoman los negocios ilegales y terminan peor que al inicio. López busca plasmar un caso verídico por medio de técnicas narrativas propias de la ficción.

La autora es reconocida como periodista independiente y ha colaborado en medios como Prensa Libre, El Faro y la BBC, entre otros. A lo largo de su carrera ha publicado obras como Gerardi: muerte en el vecindario de Dios y El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala. Asimismo, ha recibido premios por su labor periodística.

Fecha

28 de agosto de 2025

Hora

19 horas

Lugar

Librería Sophos ubicada en Fontabella, zona 10 capitalina

Precio

Entrada libre hasta completar aforo.

