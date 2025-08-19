Presentan “ExpoMaya Popol Vuh”, muestra de arte visual que invita a reconectar con nuestras raíces

escenario

La exposición visual “ExpoMaya Popol Vuh” abre sus puertas al público guatemalteco con la obra del artista Pedro Hernández Zuleta, un joven con Asperger que encontró en la pintura un vehículo para expresarse.

María Alejandra Guzmán

|

ExpoMaya Popol Vuh

ExpoMaya Popol Vuh estará abierta hasta el 30 de agosto. (Foto Prensa Libre: Cortesía Margarita Paíz)

En esta muestra se exhiben las obras del artista Pedro Hernández Zuleta, quien expresa su visión del mundo y sensibilidad a través del arte.

De acuerdo con Mosaico Guatemala, la exposición invita al espectador a reencontrarse con sus raíces por medio del arte.

Hernández cursa la carrera de Arte en la Universidad Galileo y en la Universidad Popular de Guatemala. Desde la infancia, gracias a su imaginación, ha desarrollado la capacidad de combinar música, imágenes y narrativas propias.

“Su obra nos recuerda que la diversidad también enriquece al arte, y que cada mirada distinta aporta nuevas formas de sentir y comprender la vida”, se indica en la publicación oficial de la muestra.

Fecha

Exposición abierta hasta el 30 de agosto de 2025

Hora

  • Lunes a sábado de 8 a 20 horas
  • Domingos de 9 a 14 horas

Lugar

Centro Cultural Mosaico Guatemala, ubicado en la 10 calle 4-19, zona 1 capitalina. Hay estacionamiento público frente al lugar.

Precio

Entrada libre y gratuita

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

