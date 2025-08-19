Presentan “ExpoMaya Popol Vuh”, muestra de arte visual que invita a reconectar con nuestras raíces

En esta muestra se exhiben las obras del artista Pedro Hernández Zuleta, quien expresa su visión del mundo y sensibilidad a través del arte.

De acuerdo con Mosaico Guatemala, la exposición invita al espectador a reencontrarse con sus raíces por medio del arte.

Hernández cursa la carrera de Arte en la Universidad Galileo y en la Universidad Popular de Guatemala. Desde la infancia, gracias a su imaginación, ha desarrollado la capacidad de combinar música, imágenes y narrativas propias.

“Su obra nos recuerda que la diversidad también enriquece al arte, y que cada mirada distinta aporta nuevas formas de sentir y comprender la vida”, se indica en la publicación oficial de la muestra.

Fecha

Exposición abierta hasta el 30 de agosto de 2025

Hora

Lunes a sábado de 8 a 20 horas

Domingos de 9 a 14 horas

Lugar

Centro Cultural Mosaico Guatemala, ubicado en la 10 calle 4-19, zona 1 capitalina. Hay estacionamiento público frente al lugar.

Precio

Entrada libre y gratuita

