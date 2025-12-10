Presentan libro “Tratado sobre el canto de las ballenas” en la zona 1 capitalina

La editorial Parutz’ presentará Tratado sobre el canto de las ballenas el próximo sábado 13 de diciembre. El autor de la obra es Marvin García Citalán.

De acuerdo con el escritor Pablo Sigüenza, de la editorial Parutz’, la obra pertenece a una de las voces contemporáneas más relevantes de la literatura guatemalteca. Explica que se trata del libro más reciente de García Citalán y que este inaugura la colección La raíz es el fuego, dentro del catálogo editorial.

Añade que el libro incluye ilustraciones del maestro de la plástica Kevin Mérida y que ha sido publicado como una edición especial de pasta dura.

Por su parte, el autor es un poeta quetzalteco que dirige el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango.

Fecha

13 de diciembre de 2025

Hora

17 horas

Lugar

Catafixia (Sexta avenida 8-35, zona 1 capitalina)

Afiche oficial de la actividad. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Precio

Entrada libre

