Presentan libro “Tratado sobre el canto de las ballenas” en la zona 1 capitalina

escenario

Presentan libro “Tratado sobre el canto de las ballenas” en la zona 1 capitalina

"Tratado sobre el canto de las ballenas" es una obra del escritor guatemalteco Marvin García Citalán.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

presentación de libro

La presentación del libro tendrá lugar en Catafixia, zona 1 capitalina. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La editorial Parutz’ presentará Tratado sobre el canto de las ballenas el próximo sábado 13 de diciembre. El autor de la obra es Marvin García Citalán.

De acuerdo con el escritor Pablo Sigüenza, de la editorial Parutz’, la obra pertenece a una de las voces contemporáneas más relevantes de la literatura guatemalteca. Explica que se trata del libro más reciente de García Citalán y que este inaugura la colección La raíz es el fuego, dentro del catálogo editorial.

Añade que el libro incluye ilustraciones del maestro de la plástica Kevin Mérida y que ha sido publicado como una edición especial de pasta dura.

Por su parte, el autor es un poeta quetzalteco que dirige el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango.

Fecha

13 de diciembre de 2025

Hora

17 horas

Lugar

Catafixia (Sexta avenida 8-35, zona 1 capitalina)

Tratado sobre el canto de las ballenas
Afiche oficial de la actividad. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Precio

Entrada libre

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

 Literatura guatemalteca Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS