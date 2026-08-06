Primetime: la historia real detrás de la película de Robert Pattinson en el papel de Chris Hansen

Con una historia inspirada en hechos reales, Robert Pattinson protagoniza Primetime, un nuevo thriller sobre el famoso cazador de pedófilos Chris Hansen y su programa de televisión estadounidense To Catch a Predator (Atrapar a un depredador).

Previo a su estreno, programado para el Festival de Cine de Venecia, en septiembre del 2026, la producción lanzó su primer tráiler oficial.

Las imágenes recrean la dinámica de To Catch a Predator, programa de televisión que comenzó a transmitirse en el 2004 por NBC. En este, se atraía a presuntos pedófilos a la vivienda de supuestos menores con quienes se comunicaban en línea, sin saber que en realidad interactuaban con adultos que formaban parte del equipo de producción.

En cada programa, Hansen entraba en escena para enfrentar a los sospechosos y proceder a su detención.

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen; Anna Faris interpreta a su esposa; Merritt Wever da vida a la productora del programa, y Skyler Gisondo interpreta a un actor contratado para hacerse pasar por un niño de 13 años en una operación encubierta contra la pedofilia.

El programa se hizo famoso rápidamente y llegó a instalarse en el horario estelar. Sin embargo, fue cancelado en el 2008, luego de que un fiscal adjunto de distrito se suicidara frente a las cámaras de To Catch a Predator, tras una operación encubierta en la que participó un menor ficticio.

La nueva película, que lleva a la pantalla el famoso programa de Chris Hansen con Robert Pattinson en el papel principal, fue producida por A24 y será estrenada durante el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre del 2026.