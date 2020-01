Príncipe Enrique y Meghan renunciarán a sus títulos nobiliarios

El príncipe Enrique y su esposa Meghan renunciarán a sus títulos nobiliarios y dejarán de recibir dinero de las arcas públicas tras su decisión de abandonar sus responsabilidades como miembros de la Familia Real, informó el Palacio de Buckingham el sábado.

“Los duques de Sussex dejarán de utilizar sus títulos nobiliarios ya que interrumpirán sus tareas como miembros de la Familia Real”, indicó el comunicado, que precisó que la pareja está de acuerdo en pagar ciertos gastos recientes.

El 5 % de sus gastos oficiales provienen de los fondos públicos que otorga el Gobierno a la monarquía, mientras que la mayor parte de sus ingresos llegan a través del ducado de Cornualles, la amplia cartera de propiedades e inversiones del príncipe Carlos.

A través de esa última vía, Enrique y Meghan recibieron en el ejercicio 2018-2019 unos 5 millones de libras (5,87 millones de euros), según “The Guardian”.

Esas cifras no incluyen, sin embargo, el coste de su seguridad y los gastos de viajes oficiales al extranjero.

Meghan Markle, está dedicando parte de su tiempo en Canadá, donde se está estableciendo junto con su esposo, el príncipe Enrique, a organizaciones dedicadas a prestar servicios a mujeres y jóvenes en riesgo.

En esta semana la exactriz, aunque es estadounidense vivió durante largas temporadas en Canadá antes de su matrimonio con Enrique para rodar la serie de televisión “Suits” en Toronto, visitó el martes la organización de la ciduad de Vancouver Justice For Girls.

El martes pasado Markle, de 38 años, visitó una institución para mujeres en un conflictivo vecindario de Vancouver, para “tomar té” y “discutir temas que afectan a las mujeres en la comunidad”, según el Centro de Mujeres Downtown Eastside.

Justice For Girls, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1999 y que trabaja para la defensa de causas de mujeres y niñas, colgó en su cuenta de Twitter varias imágenes en blanco y negro de la duquesa de Sussex junto con trabajadores del centro.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7

— Justice For Girls (@JFG_Canada) January 16, 2020