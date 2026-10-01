Procesión de la Virgen del Rosario 2026: fecha, horario y recorrido por la zona 1 de la ciudad de Guatemala

Octubre es el mes de Nuestra Señora del Rosario, una advocación mariana de la Iglesia católica que en Guatemala se celebra con profunda devoción.

Desde las aldeas más recónditas del país que están bajo su patronazgo hasta la Ciudad de Guatemala, donde se encuentra la basílica en su honor, todas se preparan para la fiesta del 7 de octubre, cuando se celebra el Día de la Virgen del Rosario.

Como parte de las actividades programadas para festejar a María, el próximo domingo 4 de octubre se celebrará el “solemne, histórico y festivo” cortejo procesional del primer domingo de octubre, en el que saldrá a las calles la venerada imagen réplica de Nuestra Señora del Rosario.

Previo a la salida de la procesión se celebrará la misa solemne, a las 10 horas, presidida por monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano de Guatemala.

Posteriormente, el cortejo procesional saldrá a las 12 horas de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, 12 avenida 10-09, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde se estima que regresará a las 21 horas.

Durante las nueve horas que durará el recorrido por el Centro Histórico pasará por los siguientes puntos de referencia:

Salida: 12 horas

Arco de Correos: 13.25 horas

Catedral Metropolitana: 14.15 horas

Parque El Sauce: 16.05 horas

San Sebastián: 17.05 horas

Candelaria: 18.15 horas

Parque Colón: 20.05 horas

Entrada: 21 horas

“Les extendemos una cordial invitación para que acompañen a la Reina del Cielo, manifestando su amor y devoción adornando el frente de sus hogares, elevando oraciones fervorosas, quemando cohetillos y pólvora en señal de júbilo, y confeccionando coloridas alfombras a su paso por calles y avenidas de la zona 1”, invita la Cofradía del Santo Rosario a través de sus redes sociales.

Este jueves 1 de octubre se celebra el 31 aniversario de la Consagración de la Coronada Imagen de Nuestra Señora del Rosario, quien también es considerada Reina, Madre y Patrona de la República de Guatemala.

La imagen también fue nombrada “Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Guatemala” el 4 de octubre de 1992, por lo que el 34 aniversario coincide con la procesión del primer domingo de octubre de este año.

Fecha

Domingo 4 de octubre

Hora

Salida: 12 horas

Entrada: 21 horas

Lugar

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, 12 avenida 10-09, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

Salida: 12 horas

Arco de Correos: 13.25 horas

Catedral Metropolitana: 14.15 horas

Parque El Sauce: 16.05 horas

San Sebastián: 17.05 horas

Candelaria: 18.15 horas

Parque Colón: 20.05 horas

Entrada: 21 horas

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.