Concierto del DJ padre Guilherme en Guatemala: la emotiva proyección de la Virgen del Rosario que alegró a multitudes

Entre la energía del dancefloor, la mezcla de música sacra y los mensajes de fe vividos durante el concierto del DJ padre Guilherme en Guatemala, los asistentes protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando la Virgen del Rosario, patrona del país, fue proyectada en las pantallas como muestra de devoción.

Desde la Explanada 5, el sacerdote portugués se reunió con jóvenes católicos que siguen su particular estilo de transmitir mensajes de fe a través de la música electrónica. Durante el espectáculo presentó varias mezclas características de su repertorio.

El concierto también contó con la participación del cantante Francisco Páez, de Malacates Trébol Shop, y con la grabación de un mensaje en el que los asistentes invitaron al papa León XIV a visitar Guatemala.

Uno de los instantes más significativos ocurrió cuando, en medio de una canción, las pantallas anunciaron un homenaje especial a la Virgen del Rosario, conocida como patrona del país.

Como parte de su tradición en distintos conciertos, el padre Guilherme suele proyectar la imagen de la patrona del país que visita. Un ejemplo ocurrió en El Salvador, donde durante su presentación mostró a la Virgen de la Paz.

Aunque algunos asistentes pensaban que en Guatemala se proyectaría a la Virgen de la Asunción, finalmente apareció la imagen de la Virgen del Rosario, advocación con profunda historia en el país.

Según registros históricos, en 1651 la Virgen del Rosario fue proclamada patrona de Guatemala. Dentro de la tradición católica también se destaca que, según la devoción popular, la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán, le enseñó a rezar el Santo Rosario y le pidió difundir esta práctica.

En Guatemala, esta devoción llegó con los frailes dominicos, quienes promovieron el rezo del rosario como medio de evangelización. Además, en 1888 se celebró por primera vez el Mes del Rosario en el país.

Padre Guilherme se presenta en concierto en Guatemala este 12 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)



La festividad de la Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre, fecha que recuerda la victoria de las tropas cristianas en la Batalla de Lepanto en 1571, aunque las actividades religiosas suelen extenderse durante todo el mes.

La imagen venerada en la Basílica de Santo Domingo de Guzmán, también conocida como Basílica de Nuestra Señora del Rosario, está elaborada en plata y fue encargada por fray López de Montoya a plateros que la entregaron entre 1580 y 1590, según destacan datos de la hemeroteca de Prensa Libre.

Debido a la devoción que genera entre los fieles, esta imagen fue consagrada el 1 de octubre de 1995 por monseñor Próspero Penados del Barrio, lo que impactó su historia en el país.

Esta historia fue honrada por el sacerdote portugués, quien incluyó a la Virgen del Rosario dentro de su espectáculo presentado en el país el 12 de marzo, donde devotos disfrutaron del momento.

Momento donde se proyecta la Imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala en el concierto del DJ padre Guilherme. (Video Prensa Libre: Delia Franco)