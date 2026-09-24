Mes del Rosario en Guatemala: Guía de actividades para celebrar en octubre 2026

Devoción, cultura y gastronomía se combinan durante octubre alrededor de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Templo de Santo Domingo) en la zona 1 capitalina. El edificio de estilo barroco clásico y neoclásico fue construido a finales del siglo XVIII y reconstruido en dos ocasiones debido a los terremotos de 1917-1918 y 1976.

La parroquia resguarda la imagen de la Virgen María del Rosario, una escultura de plata del siglo XVI, que fue trasladada desde la Antigua Guatemala y coronada el 28 de enero de 1933 con joyas preciosas donadas por el pueblo guatemalteco. Entonces se le declaró Reina de Guatemala, según señala el sitio basilicadelrosario.gt.

De acuerdo con lo que anota este sitio en 1968 la Santa Sede otorgó el título de Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, reconociendo el valor espiritual y la importancia arquitectónica del templo dentro de la vida eclesial del país.

Además de una amplia gama de actividades litúrgicas y religiosas, alrededor de la basílica, durante octubre se instala gran variedad de puestos de comida y curiosidades, lo que hace del templo y sus espacios cercanos un destino atractivo y de tradición.

José Carlos Arévalo, de la Cofradía del Santo Rosario, destaca que este año, durante la procesión del 4 de octubre, la Santísima Virgen estrenará un mueble nuevo, con capacidad de 90 cargadores que fue fabricada en los talleres del señor Luis Chiroy.

Octubre se dedica a la advocación de Nuestra Señora del Rosario y en el templo de Santo Domingo se celebran actividades variadas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cofradía del Santo Rosario)

Agenda de actividades

José Carlos Arévalo, de la Cofradía del Santo Rosario, comparte la agenda general de actividades del templo durante octubre:

Jueves 01 de octubre

4.30 horas: Alborada por el inicio del Mes del Santo Rosario 2026

12 horas: Santa Misa Solemne presidida por su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodolfo Mendoza, Obispo Auxiliar Emérito de Guatemala

18 horas: Bendición y procesión con los vendedores alrededor de la Basílica.

Domingo 4 de octubre

10 horas: Santa Misa Solemne presidida por su Excelencia Reverendísima Monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, S.J., Arzobispo Metropolitano Primado de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala

12 horas: Salida de la solemne, histórica y tradicional procesión del primer domingo de octubre.

21 horas: Entrada de la procesión

De lunes a sábado:

5.15 horas: Exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes

9.15 y15 horas: Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes

Eucaristía diaria en los siguientes horarios: 6, 7, 8, 10, 12, 16 y 19 horas

17. 45 horas habrá rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes transmitido por Radio

18.30 horas habrá predicación de un fraile dominico

19 horas, luego de la Eucaristía, habrá bendición solemne con el Santísimo Sacramento, seguido del canto de la Salve y aspersión con agua bendita

Al finalizar cada misa habrá bendición de artículos religiosos

Domingos